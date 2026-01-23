Los supermercados alertan del riesgo de desabastecimiento en Asturias por los cortes de la DGT ante la borrasca Ingrid

La borrasca Ingrid tiene en alerta al norte de España y ha obligado a cortar el tráfico de camiones entre Asturias y la Meseta. Desde Asedas, la principal patronal de supermercados en España, que aglutina a empresas como Mercadona, Lidl o Alimerka, alertan de problemas de desabastecimiento. En torno a 150 establecimientos del Principado, Galicia y Cantabria, las zonas más afectadas por el cierre de la Dirección General de Tráfico (DGT), estarían ya sufriendo escasez de productos.

Es imposible acceder a Asturias en camión por ninguna vía; ni por la del Huerna, ni por Pajares, tal como informan desde el 112.

"La paralización del tráfico a partir de las 00.00 horas del viernes en una zona amplísima del Noroeste de España y accesos a Cantabria, Asturias y Galicia, ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos", informan desde Asedas. Lo califican como una "medida preventiva sin precedentes" que está generando un "grandísimo problema para el transporte de alimentos y productos esenciales".

Desde la patronal de supermercados piden que se dé prioridad a la "circulación segura de camiones con productos de primera necesidad con el objetivo de garantizar el abastecimiento". Asimismo, hacen un llamamiento a la población para evitar situaciones "innecesarias" de acopio de alimentos en sus hogares.

La previsión de la Aemet

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo más complicado se espera para esta tarde, donde hay avisos amarillos por nieve en el interior y naranja por fenomenos ecosteros en todo el litoral asturiano. Además del temporal marítimo, se esperan nevadas "a cotas bajas", donde "se verán afectadas vías de comunicación importantes", según advierte la Aemet. Esto viene producido por la entrada de una masa de aire polar, que hará descender la cota de nieve, llegando a los 400 metros. Con ello, dicen los meteorólogos, "es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico".