Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones

La borrasca "Ingrid", que golpea el norte peninsular desde ayer, ya empieza a causar problemas en Asturias. Al oleaje y los fuertes vientos de la costa, se suman las nevadas en el interior, que pueden llegar en cotas bajas durante el fin de semana. La nieve caída en las últimas horas complica la circulación en las carreteras de alta montaña asturiana.

En estos momentos, hay 15 puertos con cadenas y uno cerrado al tráfico en Asturias. La peor parte, se la están llevando los camiones, que en estos momentos, no pueden circular por Pajares ni por la autopista del Huerna (AP-66). Según informa el 112 en su página web, el Huerna no permite la circulación de vehículos pesados por indicación de la DGT. Pajares, por su parte, está cerrado para camiones y es obligatorio el uso de cadenas para los turismos.

Estos son los puertos que requieren el uso de cadenas para circular:

Palo (AS-14) – Allande

Alto de la Marta (AS-364) – Allande

San Isidro (AS-112) – Aller

Alto de la Bobia (AS-361) – Boal

Leitariegos (AS-213) – Cangas del Narcea

Tarna (AS-117) – Caso

Campillo (AS-212) – Degaña

Acebo (AS-12) – Grandas de Salime

Somiedo (AS-227) – Somiedo

San Lorenzo (AS-265) – Somiedo

Ventana (AS-228) – Teverga

Alto de Bustellán (AS-359) – Tineo

Alto de la Casa del Puerto (AS-359) – Tineo

Alto de la Garganta (AS-11) – Villanueva de Oscos

N-630 Pajares (PK 67–87) – Lena (nivel amarillo: sin camiones)

Estos son los puertos o tramos de carretera cerrados:

Puerto del Connio (AS-348) – Cangas del Narcea

LN-8 Tuiza – Puerto de La Cubilla – Lena

Estas son las carreteras con cadenas obligatorias

AS-15 Cornellana – Puerto de Cerredo – Cangas del Narcea

CN-1 Cangas del Narcea – Besullo – Cangas del Narcea

CN-2 Cangas del Narcea – Villarlar – Cangas del Narcea

CN-3 Cangas del Narcea – Trones – Cangas del Narcea

AS-11 Vegadeo – Pesoz (Alto de la Garganta) – Pesoz

AS-27 Alto de la Garganta – límite con Galicia – Santa Eulalia de Oscos / Villanueva de Oscos

AS-361 El Gumio – Alto de la Garganta – Boal / Villanueva de Oscos

AS-362 San Martín de Oscos – Martul – San Martín de Oscos

AS-394 Alto de la Garganta – límite con Galicia por Couso – Santa Eulalia de Oscos / Taramundi

La previsión de la Aemet

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo más complicado se espera para esta tarde, donde hay avisos amarillos por nieve en el interior y naranja por fenomenos ecosteros en todo el litoral asturiano. Además del temporal marítimo, se esperan nevadas "a cotas bajas", donde "se verán afectadas vías de comunicación importantes", según advierte la Aemet. Esto viene producido por la entrada de una masa de aire polar, que hará descender la cota de nieve, llegando a los 400 metros. Con ello, dicen los meteorólogos, "es probable que las nevadas afecten, además de a montañas, a Galicia, la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico".

Ante la alerta naranja por oleaje, Emergencias de Asturias ha lanzado un aviso especial, pidiendo a la población que se aleje de paseos marítimos, playas y espigones. En concreto, el mensaje dice lo siguiente: "Evita paseos por la costa y circular por carreteras cercanas a la línea de playa. Aléjese de muelles, escolleras, paseos marítimos y playas que puedan verse afectados. No estacione en zonas que puedan verse afectadas por la pleamar. Aplace actividades náuticas o deportivas, si dispone de una embarcación asegure su amarre".

La DGT pide evitar desplazamientos por carretera

Este episodio de alertas afecta a numerosas provincias del centro y noroeste de España que pueden verse afectadas por las precipitaciones en forma de nieve, de ahí, que la DGT recomiende evitar desplazamientos por carretera teniendo en cuenta que estas precipitaciones pueden complicar la circulación no solo en las vías comarcales y locales, sino también en corredores principales de vías de alta capacidad como pueden ser autovías y autopistas.

Viendo la intensidad, extensión y posible acumulación de nieve en las zonas con avisos naranjas, preventivamente, la DGT ha publicado una Resolución destinada a los transportistas en la que se restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por determinados tramos de carreteras, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.

Las restricciones comienzan esta media noche y se acordará su duración en función de la evolución del temporal. La Resolución se puede consultar en www.dgt.es.

Como suele ser habitual en este tipo de restricciones excepcionales, no están sometidos a esta restricción los vehículos de emergencias, los de auxilio en vías públicas y los vehículos destinados a la vialidad invernal.

DGT agradece al sector del transporte el esfuerzo que realiza ante episodios invernales como este reorganizando rutas y alterando su trabajo diario en beneficio de la seguridad y la movilidad.

Medidas a adoptar

Como en ocasiones anteriores en los casos de que la nieve afecte a la circulación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico, para garantizar la fluidez y la seguridad vial, podrá establecer una serie de medidas, como las que a continuación se enumeran:

Restricciones a la circulación a vehículos que no cuenten con neumáticos de invierno, todo tiempo o cadenas.

Limitar la velocidad de circulación y prohibir adelantamientos.

Cortes totales preventivos.

Seguimiento obligatorio de desvíos alternativos.

Tráfico también tiene preparado para su funcionamiento los 32 desvíos automatizados y vigilados en diferentes carreteras para el embolsamiento de camiones, para activarlos si fuera necesario por las condiciones de vialidad invernal que se presenten.

Ante esta situación, es conveniente recordar algunas recomendaciones que, aunque conocidas no siempre se realizan, ayudan a circular con seguridad y a trabajar a los operarios del mantenimiento de la vialidad de las carreteras:

Si se va a circular por las zonas donde hay previsión de nevadas, llevar instalados neumáticos de invierno, de todo tiempo o disponer de cadenas.

Dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

Prestar atención a la señalización en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión, así como disponer de los medios y equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, entre ellas cadenas o neumáticos de invierno.

Conocer los colores de la nieve y sus condiciones de circulación.

Coordinación

La Dirección General de Tráfico, está a nivel central, en contacto permanente para coordinar las actuaciones a desarrollar en caso de nevadas y lluvias con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Coordinación de Tráfico de la DGT, así como la Unidad de Medios Aéreos – UMA- de la DGT, también a través de la Unidad de Valoración de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil, la Agencia Estatal de Meteorología y con el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

A nivel provincial y autonómico, las Jefaturas Provinciales de Tráfico junto con los respectivos Subsectores y Sectores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los Centros de Gestion de Trafico Territoriales en cada caso, dentro de sus respectivos protocolos de coordinación en materia de vialidad invernal, están en contacto y coordinación con el resto de las administraciones y delegaciones ministeriales competentes.

Para la gestión y regulación del tráfico en estos episodios de vialidad invernal, la DGT cuenta con 8 Centros de Gestión de Tráfico activos las 24 horas del día, desde donde se coordinan las actuaciones en la red de carreteras de sus áreas de influencia a través del equipamiento y medios con el que cuentan y que permite conocer el estado de la circulación y comunicar las incidencias a los conductores.