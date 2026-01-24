La AEMET advierte del peligro en la costa de Asturias por la borrasca "Ingrid": alerta roja por olas de hasta 10 metros

La nieve deja de preocupar en Asturias y todas las miradas están puestas en la costa, donde la AEMET ha activado un aviso rojo (la alerta máxima) para el domingo. Las nevadas asociadas al paso de la borrasca "Ingrid" por la Península ya no afectan de lleno a la región, pero sí en la vertiene leonesa de la Cordillera. Aún así el tráfico circula con normalidad, tanto en la autopista del Huerna como por Pajares, tras permanecer el viernes 21 horas cortada a camiones. La indignación de los transportistas y la mejoría del tiempo llevaron a abrir de nuevo la conexión de vehículos pesados con la Meseta.

El foco de la borrasca se despalaza ahora al litoral, donde hay activa una alerta naranja por temporal marítimo. Se esperan olas de hasta 8 metros y "rachas muy fuertes de viento", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el interior, el viento será flojo de suroeste virando a oeste a partir de mediodía, con algún intervalo de moderado.

En el mar, la AEMET habla de "fuerte marejada o gruesa, temporalmente muy gruesa mar adentro hasta la tarde". Al este de Lastres, cerca de la costa, habrá fuerte marejada y se podrían alcanzar olas de 6 metros.

El temporal costero irá asociado a tormentas puntuales y lluvias a partir del mediodía para este sábado. Los chubascos también serán una constante el domingo, sobre todo en las horas centrales del día.

La cota de nieve se encentra por encima de los 500 metros y a lo largo del día subirá hasta los 1100 metros y el domingo a los 1200.

Las temperaturas no registran cambios significativos. Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 12.

Alerta roja para el domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo para Asturias, por fenómenos meteorológicos adversos por costeros para mañana domingo, día 25 de enero.

Según AEMET entre las 12.00 horas y las 22.00 horas de mañana se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de la oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.

Ante esta situación desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se reitera a la población que extremen las precauciones. No se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. No se arriesgue a sacar fotografías o videos cera de donde rompen las olas y si ve a otras personas en riesgo, adviértales del peligro.

¿Qué hacer ante una alerta roja por fenómenos costeros?

Las recomendaciones de protección civil son la siguientes:

Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en la proximidad del mar.

Aléjese de zonas próximas a la costa, una fuerte ola podría ocasionar un accidente.

Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos siempre que se pueda evitar.

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.

Ojo en la carretera

A pesar de la mejora de la situación, la borrasca atlántica y de aire polar 'Ingrid' sigue dejando este sábado su impronta en las carreteras de la provincia y según la última actualización de la DGT se mantiene el nivel rojo en siete vías y puertos de montaña de la red de carreteras provincial donde es necesario el uso de cadenas para circular.

Además, en estos tramos se limita la velocidad a 30 kilómetros por hora y se restringe el tráfico a autobuses y vehículos pesados.

Las carreteras afectadas son LE-333, El Puertu - Cofiñal; LE-126 en La Baña; LE-142, Santa Marina de Somoza - Rabanal del Camino; LE-233, Besande - Siero de la Reina; LE-234, Siero de la Reina - Prior; LE-321 en Redipuertas; y la LE-333, entre Maraña y Cofiñal.

También es necesario el uso de cadenas en la carretera AS-228 en el Puerto de Ventana, que une Asturias y León, pero por la vertiente asturiana.

En alerta amarilla con limitaciones de velocidad a 60 kilómetros por hora y restricciones al tráfico pesado se encuentra el puerto del Manzanal en la A-6.

Por último, otras cuatro tramos viarios concentrados en la A-6 y en la N-630 en Arbás del Puerto el nivel verde prohíbe adelantar a los vehículos pesados.

La prohibición de adelantamiento se extiende la carretera a la A-231 que une León y Palencia, entre las localidades de Viloria de la Jurisdicción y Calzadilla de la Cueza y la carretera A-66 entre las provincias de León y Zamora, en el tramo entre Fresno del Camino y San Cristóbal de Entreviñas.