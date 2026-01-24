Alerta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y que también afecta a los padres asturianos: toxina encontrada en fórmula infantil e supermercado que puede causar diarreas o vómitos

La seguridad alimentaria y el control de calidad de los productos que se venden en los diferentes supermercados y tiendas de alimentación de España está estrictamente vigilado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la cual, a través de su portal inmobiliario, emite diferentes alertas para avisar a la población de productos que están siendo retirados y, en caso de que se hayan adquirido, avisar de su devolución.

Recientemente, AESAN ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Irlanda relativa a la posible presencia de cereulida en el producto ALMIRON PROFUTURA 1 con fecha de caducidad 19.08.2027.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Desde AESAN recomiendan "a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta se abstengan de consumirlo". La la intoxicación y toxiinfección por Bacillus cereus puede producir dos tipos de enfermedades, tal y como explica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Una intoxicación de vómito (o emética) causada por la ingestión de la toxina emética (cereulida) preformada que contamina el alimento antes de su consumo. Esta toxina es termoestable (puede resistir temperaturas de hasta 121º C) y no se inactiva una vez se ha formado en el alimento. La enfermedad se caracteriza por una sintomatología que cursa con náuseas intensas, vómitos, dolor abdominal y, a veces, diarrea. El tiempo de aparición es corto, entre 30 minutos y 6 horas tras el consumo del alimento contaminado.

Y una enfermedad causada por la ingesta de alimentos con toxinas causada por enterotoxinas producidas en el intestino como consecuencia de la proliferación de las esporas ingeridas presentes en el alimento. A diferencia de la toxina emética, las enterotoxinas son termolábiles. Esta enfermedad se caracteriza por una sintomatología que cursa con: diarrea acuosa, dolor abdominal y, ocasionalmente, náuseas. El tiempo de aparición oscila entre las 6-15 h tras la ingestión del alimento.

En general, la enfermedad es autolimitada, se resuelve sin complicaciones en personas sanas y dura aproximadamente 24 horas, pero en ocasiones puede persistir hasta varios días.

AESAN recuerda a los consumidores que "la prevención de la enfermedad alimentaria causada por B. cereus se basa en la aplicación de buenas prácticas de elaboración, conservación y manipulación. Por ello se recomienda refrigerar inmediatamente los alimentos cocinados y las sobras si no se van a consumir en el momento. Si no es posible la refrigeración inmediata, se debe evitar dejar los alimentos a temperatura ambiente más de 2 horas. También es recomendable no apilar los recipientes para permitir una correcta circulación de aire y un enfriamiento uniforme".