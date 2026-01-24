El BOE ya publica la nueva baliza V-27 para los coches, que complementa a la V-16: llega la nueva seña y así afecta a los conductores asturianos

La entrada en vigor de la baliza V-16 como dispositivo obligatorio de señalización de emergencia el pasado 1 de enero aumentó un 47% las visitas a la web de la Dirección General de Tráfico (DGT) a finales de 2025 en comparación con el año anterior.

En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro,, al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Se ha hablado largo y tendido sobre la baliza-V16 y de toda la polémica que ha generado su compra y su futuro uso. Pero el Real Decreto 159/2021 , publicado en el BOE el 17 de marzo de 2021, introduce nuevas señales de tráfico vinculadas a la conectividad digital de los vehículos. En este documento también menciona el denominado "triángulo virtual" o baliza V-27. ¿de qué se trata? La V-27 es una señal de advertencia de peligro digital, no física. Consiste en un aviso que aparece en el sistema de información del vehículo (pantalla o cuadro de instrumentos) cuando existe un peligro en la vía, como un vehículo detenido por avería o accidente. Es un dispositivo que se activa “en el sistema de a bordo del vehículo para advertir la presencia de un peligro próximo”, siempre que alguien haya avisado a la plataforma de vehículo conectado de la DGT, conocida como DGT 3.0, a la que también está vinculada la V-16. Por tanto, esta señal “solo se visualizará en aquellos vehículos que estén conectados por medios telemáticos con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad”

La señal no se coloca manualmente en la carretera y se muestra automáticamente en los vehículos conectados cuando: otro vehículo, un operador de tráfico o un sistema autorizado comunica la existencia de un peligro a la plataforma de tráfico. El aviso se transmite a través de los sistemas telemáticos conectados al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad. Entonces, ¿quién puede verla? Solo los vehículos que dispongan de sistemas de conectividad compatibles. No es obligatoria para los conductores, ni para los vehículos que no estén conectados.

El objetivo de la V-27 es mejorar la seguridad vial, permitiendo que los conductores reciban avisos de peligro antes de llegar al punto conflictivo, no tengan que depender únicamente de señales físicas en la carretera. Hay que destacar que la V-27 no sustituye a la baliza V-16. La V-16 es una baliza física luminosa que ya es obligatoria