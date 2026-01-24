El boom de compra de pisos engorda la recaudación tributaria del Principado: 30 millones más

El nuevo boom de compraventa de viviendas en Asturias, con cifras mensuales de operaciones que no se alcanzaban desde la última burbuja inmobiliaria, está engordando las arcas del Principado. La recaudación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales se ha incrementado en 2025 en más del 21%, superando los 177 millones de euros, y ha sido clave para que los ingresos del conjunto de tributos de gestión autonómica hayan crecido más del 9%, hasta 344 millones de euros.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la recaudación del impuesto sobre transmisiones cayó hasta un suelo de 51,20 millones en 2013. A partir de ahí, inició una leve remontada con altibajos que se aceleró en 2021, tras la pandemia, y que en 2025 ya ha alcanzado unos niveles similares a los de la burbuja inmobiliaria gracias al fuerte incremento de la compraventa de viviendas usadas. Durante el pasado año llegaron a superarse las 1.600 operaciones mensuales de compraventa de viviendas, cifras que no se superaban desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

Recaudación del Impuesto sobre transmisiones en Asturias. / .

Según los datos provisionales de impuestos cedidos gestionados por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, entre enero y diciembre de 2025 la recaudación del impuesto sobre transmisiones superó los 177,33 millones de euros, frente a los 146,o3 millones del mismo periodo de 2024. Es un incremento de más de 31,29 millones de euros, un 21,4%.

La recaudación del impuesto de transmisiones está fuertemente vinculada a la compraventa de viviendas –quien lo paga es el adquiriente–. Esas operaciones se dispararon en Asturias en 2025 por la contención de los tipos de interés, los precios de la vivienda –inferiores a los de otras zonas de España– y el fuerte encarecimiento de los alquileres. Además, en las agencias inmobiliarias y sociedades de tasación también destacan que Asturias se está convirtiendo en un destino interesante para segundas residencias y que está atrayendo nuevos perfiles de compradores que hasta ahora no habían tenido un importante peso en la región. Estos demandantes son inversores extranjeros y segmentos de la población española que residen en comunidades con rentas altas y que se sienten atraídos por la oferta inmobiliaria asturiana.

Otro impuesto vinculado a las operaciones de adquisición de viviendas es el de actos jurídicos documentados y también ha registrado un fuerte incremento de recaudación en Asturias. El aumento anual ha sido del 20,9%, al pasar de 38,77 millones en 2024 a 46,91 millones en 2025.

Tanto el impuesto sobre transmisiones patrimoniales como el impuesto de actos jurídicos documentados han sido claves para que en 2025 hayan aumentado de forma notable los ingresos tributarios de gestión autonómica en Asturias. Estos ingresos han pasado de 314,23 millones de euros en 2024 a 344,43 millones en 2025. El incremento es del 9,6%. Una recaudación de 30,2 millones de euros más.

El fuerte incremento de los ingresos del Principado en los impuestos vinculados a la compraventa de viviendas ha compensado la bajada de la recaudación en el impuesto sobre sucesiones, que con los datos aún provisionales ha pasado de 97,94 millones de euros en 2024 a 88,96 millones en 2025. Desde el Gobierno regional siempre se destaca que con el mínimo exento de 300.000 euros, sólo pagan el tributo el 1% de los herederos de línea directa.

Frente al descenso en el tributo a las herencias, destaca un incremento en el impuesto de donaciones, que pasa de 6,86 millones a 8,24 millones. Los ingresos del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias con este impuesto crecen por segundo año consecutivo después de que el Gobierno regional comenzara a aplicar en 2024 una extensión de los tipos reducidos.

La modulación del impuesto de donaciones en las transmisiones en línea directa –por ejemplo de padres a hijos– fue la principal reforma fiscal introducida por el Gobierno regional en 2024. La medida beneficia sobre todo a las donaciones de entre 10.000 y 150.000 euros. Hasta entonces se aplicaba un tipo reducido del 2% para las donaciones de hasta 10.000 euros y el Principado extendió este tipo hasta los 150.000 euros. La rebaja fiscal para las donaciones de entre 10.000 y 150.000 euros fue significativa porque en ese intervalo se aplicaban tipos del 5% al 15%.

Pese a las rebajas, el Principado recauda más porque se ha logrado el objetivo que perseguía el Gobierno regional, que es el de favorecer las transmisiones en vida.