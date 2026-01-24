Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Ser un buen médico": el objetivo del gallego Santiago Lozano al enfrentarse al examen en Oviedo

"Han sido meses de mucho trabajo", señala la vasca Naya Roldán

VÍDEO: Naia, Santiago y Paula, estudiantes del MIR en Oviedo: "El sacrificio ha merecido la pena"

J.A.

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Naya Roldán, 22 años; Paula Muñiz, 24; y Santiago Lozano, 22. Dos vascas de Vitoria y un gallego de La Coruña. Unidos por el examen MIR en Oviedo, ciudad que eligieron para formarse y preparar la prueba dada su buena fama. Los tres se apoyaron este sábado minutos antes de entrar en el aula. Y los tres coincidieron en que llegaron al ansiado examen con los nervios «justos» y también en que no tienen decidido qué especialidad cursarán.

«Ya veremos las opciones. Elegiré lo que sea», aseguró Naya Roldán. Dispuesta a hacer la prueba «con cabeza». Y añadió: «Han sido meses de mucho trabajo, intensos, pero creo que llegamos bien preparados. Así que espero que le salga bien a todo el mundo».

En la misma línea se pronunció su compañero Santiago Lozano. «Tengo en la cabeza varias opciones para la especialidad, pero de momento prefiero esperar a hacer el examen y ver qué tal resulta», describe el gallego, que si tiene un objetivo ese es muy claro: «Quiero ser un buen médico».

Paula Muñoz presumió de relajación. «Si hemos llegado hasta aquí, ya formados, deberá salir bien la prueba. Estoy muy contenta, algo nerviosa también», confesó. No tiene especialidad clara porque le gustan «muchas». Será la primera médico de su familia.

