El campo alerta de las graves consecuencias que tendrá en el empleo el pacto con Mercosur

El campo asturiano y, por extensión, el de toda España no está dispuesto a asumir sin más el tratado de libre comercio entre la UE y Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina), que consideran lesivo para sus intereses al facilitar la entrada de productos con los que tendrán que competir en inferioridad de condiciones. Un acuerdo ya firmado –pendiente de ratificar por los Estados miembros– y que el Europarlamento ha sometido a un dictamen del Tribunal de Justicia de la UE –por un estrecho margen de votos–, algo que torpedea pero no impide que pueda entrar ya en vigor.

Por este motivo los ganaderos y agricultores y asturianos no están dispuestos a bajar la guardia, si bien han celebrado –junto al Gobierno regional, los partidos políticos y las organizaciones agrarias– la decisión del Europarlamento. Y es que fuentes del sector cifran en cientos de empleos los que están en juego en el sector agroganadero regional, además de asegurar que decenas de explotaciones se exponen a pérdidas e incluso podrían cerrar de no poder competir con el producto llegado de Sudamérica.

La carne, la miel y la faba asturianas son las producciones más afectadas en Asturias, aseguran los profesionales.

Así las cosas, las organizaciones tienen previsto una nueva movilización en la que esperan repetir el éxito de convocatoria del pasado viernes 16 en Oviedo. En este caso, las protestas, con tractores también, serán tres simultáneas en toda Asturias: en Campomanes (Lena), Barres (Castropol) y Bustio (Ribadedeva), y no se descartan cortes de carreteras.

Movilizaciones similares se producirán esa misma jornada en otros puntos de España con el fin de incrementar la presión. Palencia, Extremadura, Málaga o Aragón serán escenario el próximo jueves de movilizaciones. En otros lugares, como Zaragoza, se produjeron este viernes, con tractores plantados en el centro de la ciudad para llamar la atención del daño de Mercosur al campo.

El tratado

La UE llevaba 25 años negociando el tratado, que se califica de histórico. Creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con unos 750 millones de potenciales consumidores. Se prevé eliminar barreras arancelarias en el 90% del comercio, facilitando la exportación de productos agroindustriales (Mercosur) e industriales (UE).