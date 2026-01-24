La derecha asturiana carga contra el ministro Puente: "Es una tomadura de pelo"

Los partidos políticos con representación en Asturias reaccionaron con cautela, pero también con críticas, a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que apuntó como "posibilidad" que el raíl fracturado en el accidente ferroviario de Adamuz, con 45 víctimas mortales, pudiera presentar un defecto de fabricación. El carril fue fabricado en la planta gijonesa de Arcelor. "La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está analizando todas las circunstancias que pudieron concurrir en el accidente y el Ministerio está suministrando de forma transparente la información de la que va disponiendo ante una investigación que está en marcha. Hay que esperar a que finalice para saber lo que pasó", aseguró Ángel Morales, diputado del PSOE.

Álvaro Queipo, líder del PP de Asturias, consideró "una falta de respeto" que se apunte hacia el material. "Hombre, si quieren pueden ir también a buscar a la mina de hierro de donde salió el material primigenio y a lo mejor ahí está el problema. Es una tomadura de pelo todo esto", dijo.

Gonzalo Centeno, de Vox, fue un paso más allá. "¿Qué pretende Barbón, que no ha abierto la boca ante estas insidiosas insinuaciones del ministro tuitero, que Arcelor haga definitivamente las maletas y nos deje sin 4.000 puestos de trabajo?", se preguntó. "En su afán de construir un relato que, como siempre, disfrace y enmascare la manifiesta responsabilidad de Óscar Puente, de su presidente, el doctor Sánchez, y de este socialismo de Puerto Urraco, la última ocurrencia (del socialismo) es echarle la culpa de la tragedia ferroviaria de Adamuz a Arcelor", destacó.

"Nadie tiene más información que los expertos que están investigando, que son los que van informando a Transportes. Así que no tenemos más información que el Ministerio. En cualquier caso, debemos ser prudentes y dejar trabajar a los expertos hasta que se esclarezcan las causas definitivas del accidente", apuntó Delia Campomanes (IU). Covadonga Tomé, del grupo mixto, dijo que "lo importante es que se aborde una investigación rigurosa", mientras que Adrián Pumares, de Foro, criticó con dureza a Puente. "A sus desprecios se suma la intención de justificarse y excusar sus responsabilidades sumiendo a Arcelor en una crisis reputacional". El Gobierno del Principado declinó hacer valoraciones sobre lo dicho por el ministro de Transportes.