Duro Felguera ya ha ejecutado 114 de los 180 despidos del ERE

Duro Felguera ya ha realizado 114 de los 180 despidos previstos en el expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía inició el pasado agosto. El proceso se enmarca en el plan de reestructuración que la junta de accionistas de la empresa aprobó en noviembre y que todavía está pendiente de homologación por parte del juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón.

La cifra de salidas indica que la centenaria compañía de ingeniería ya ha ejecutado el 63,3% de los despidos previstos en el ERE, cuya vigencia está establecida hasta el próximo mes de junio.

La mayoría de las salidas se produjeron en los primeros tres meses desde su firma, tras lo cual se ha producido una notable desaceleración que ha generado cierta incertidumbre en la plantilla. «Últimamente salen a cuentagotas, incluso a ‘semigotas’», indican fuentes del comité de empresa.

Hasta la fecha, el grueso de los despidos (unos 70) se han centrado en las delegaciones en España de la filial DF Operaciones y Montajes (DFOM). La reestructuración prevé un recorte considerable de la actividad de esta sociedad, limitando su presencia a España y Portugal. Además, Duro ha aceptado una oferta del grupo Serveo por el cual esta compañía asumirá la posición de DFOM en varios contratos de mantenimiento, subrogando a 196 empleados.

Las otras cuatro sociedades de Duro afectadas por el ERE son Duro Felguera S. A., DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech. La reestructuración prevé el cierre de DF Green Tech y la venta de DF Intelligent Systems.

El objetivo último de la empresa es que la profunda reorganización corporativa y financiera que quiere llevar a cabo reduzca la plantilla a unos 500 empleados, la mitad de los actuales.

Noticias relacionadas

Al margen del ERE, recientemente la compañía ha sufrido salidas de mandos relevantes, como la del director de recursos humanos, Pablo Fernández, después de menos de un año en el cargo. n