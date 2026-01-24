Elena Moraño, la extremeña que quiere ser médico "simplemente para ayudar a la gente y ser feliz"

No pudo negar Elena Moraño estar algo nerviosa a pocos minutos de entrar en el aula para examinarse del MIR. Dejó un poco sorprendidos a su madre, hermanos y novio cuando con total naturalidad dijo tener 21 años. «Ay madre... Que ni lo pensé, tengo 24 años. Son los nervios», se justificó ante LA NUEVA ESPAÑA con humor, ante las risas de sus acompañantes.

Todos ellos se plantaron este sábado en Oviedo desde Extremadura, concretamente desde Almendralejo, de donde es Moraño, para arroparla y apoyarla. Y hasta las puertas de la Facultad de Derecho llegaron con ella. «Espero hacer el examen con calma, confianza y que el resultado sea justo, para mí y para todos los compañeros», describió. Asegura que no tiene ninguna especialidad en mente como preferida. «Quiero hacer algo que me haga feliz y ya está. Ya veré lo que elijo, pero ese es mi objetivo».

Disfrutar de la familia

La jornada del viernes estudió algo por la mañana, pues se escapó a clase. Pero ya por la tarde se relajó y disfrutó de la compañía de los suyos, a los que en los últimos meses no ha podido dedicar todo el tiempo que quisiera. Está muy contenta de haber elegido la capital asturiana para formarse: «Oviedo es la ciudad de los ‘MIRES’, como se dice, y es la realidad. Ha sido fundamental el buen ambiente y la gente que tienes alrededor para la buena formación. No solo es indispensable el estudio, sino también el entorno correcto y aquí lo ha habido».

Elena Moraño es la primera de su familia en ser médico. «Nadie me ha influido. Ha sido una decisión personal basada en que simplemente quería hacer algo que ayudara a los demás», concluye.