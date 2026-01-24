Fallece Carmen Rodríguez, pionera en el asociacionismo empresarial de mujeres en Asturias

Carmen Rodríguez Menéndez, empresaria y cofundadora de la pionera Asociación Empresa Mujer (ASEM) de Asturias, ha fallecido esta madrugada a los 88 años de edad en Meres (Siero). Junto a la desaparecida Kike Gómez Haces impulsó la primera organización que visibilizó el talento empresarial femenino de la región.

Natural de Ables (Llanera), Carmen Rodríguez reconocía que la vocación empresarial le había llegado por accidente. La muerte de uno de sus seis hijos le obligó a dar un giro a su vida. Necesita superar aquella profunda herida y encontró en los negocios un asidero para salir del pozo, "para no pensar solo en ello", confesaba. Fue así como en la década de los años ochenta del pasado siglo empezó a vender puerta a puerta un producto reconstituyente. Esa "distracción" acabó convirtiéndose en una forma de vida. Con el apoyo de su marido, Ángel del Río, pidió sus primeros créditos para la compra de productos que luego se encargaba de distribuir ella y las comerciales que empezó a sumar a su proyecto.

La habilidad de Carmen Rodríguez para la venta a domicilio y la creación de una red de vendedoras llamó la atención de una importante distribuidora de cosmética francesa, que se apoyó en ella para expandierse. Desde una pequeña oficina de Oviedo, Carmen Rodríguez llegó a controlar una red de 3.000 vendedoras puerta a puerta que comercializaban "de todo".

A las puertas de la última gran crisis, Carmen Rodríguez se retiró y cinco años después, en 2013, recibió en Oviedo un gran homenaje. Se reconocía su talento empresarial, pero también su labor en el asociacionismo. Junto a Kike Gómez Haces fundó en 1996 la Asociación Empresa Mujer (ASEM). La idea había surgido un año antes y Carmen Rodríguez había puesto una condición a su socia: que ASEM estuviera "alejada de temas religiosos y políticos". La organización, pionera en Asturias, se convirtió en imagen y voz de las empresarias asturianas y en punto de encuentro.

La capilla ardiente está en el tanatorio de Los Arenales, en Oviedo, y el funeral se celebrará el lunes (17.00 horas) en la iglesia de Santa María de Tiñana, en Siero.