El gimnasio, la vía de escape del canario Ángel Menéndez, que quiere especializarse en digestivo
"Llego fresco al examen y con ganas de hacerlo", confesó el aspirante
Médico especialista en digestivo. Es lo que aspira a ser el canario Ángel Menéndez. Tiene 25 años y el pasado junio aterrizó en Oviedo desde Las Palmas para preparar el examen MIR (médico interno residente). También tiene claro que de poder elegir, es decir, lograr la nota necesaria para ello, elegirá cursar la especialidad en Madrid o en su ciudad natal. «Pero bueno, prefiero no pensar en esto ahora, solo quiero hacer el examen y que salga bien. Luego ya pensaremos. En realidad cualquier especialidad clínica me gusta. Haciendo la rotación me atrajo digestivo, pero no me cierro a otras», reseñó a LA NUEVA ESPAÑA poco antes de empezar la prueba.
Un buen verano
Ángel Menéndez ha tenido en el deporte su vía de escape mientras se preparó en la academia en Oviedo en los últimos meses. El estudio empezó temprano cada día, pero las dos o tres horas para el almuerzo también le sirvieron para escaparse al gimnasio. «Ha sido un no parar, pero el verano ha sido bueno. Oviedo te permite desconectar bien y hay muchas alternativas. Además conoces gente nueva, que está a lo mismo que tú y eso te ayuda en el estudio», reseña.
Echa mano de un frase de su madre para descartar los nervios: «A estas alturas, como ella suele decir, ‘ya está todo el pescado vendido’, así que mucho más no se puede hacer. Algún nervio hay, sí, pero bien. Yo llego fresco al examen y con ganas de hacerlo. Y también con ganas de parar un poco, que nos lo merecemos».
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas