El gimnasio, la vía de escape del canario Ángel Menéndez, que quiere especializarse en digestivo

Médico especialista en digestivo. Es lo que aspira a ser el canario Ángel Menéndez. Tiene 25 años y el pasado junio aterrizó en Oviedo desde Las Palmas para preparar el examen MIR (médico interno residente). También tiene claro que de poder elegir, es decir, lograr la nota necesaria para ello, elegirá cursar la especialidad en Madrid o en su ciudad natal. «Pero bueno, prefiero no pensar en esto ahora, solo quiero hacer el examen y que salga bien. Luego ya pensaremos. En realidad cualquier especialidad clínica me gusta. Haciendo la rotación me atrajo digestivo, pero no me cierro a otras», reseñó a LA NUEVA ESPAÑA poco antes de empezar la prueba.

Un buen verano

Ángel Menéndez ha tenido en el deporte su vía de escape mientras se preparó en la academia en Oviedo en los últimos meses. El estudio empezó temprano cada día, pero las dos o tres horas para el almuerzo también le sirvieron para escaparse al gimnasio. «Ha sido un no parar, pero el verano ha sido bueno. Oviedo te permite desconectar bien y hay muchas alternativas. Además conoces gente nueva, que está a lo mismo que tú y eso te ayuda en el estudio», reseña.

Echa mano de un frase de su madre para descartar los nervios: «A estas alturas, como ella suele decir, ‘ya está todo el pescado vendido’, así que mucho más no se puede hacer. Algún nervio hay, sí, pero bien. Yo llego fresco al examen y con ganas de hacerlo. Y también con ganas de parar un poco, que nos lo merecemos».