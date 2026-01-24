Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom compra de pisos en AsturiasReducen velocidad del AVE asturianoEmpleo en IndraAccidente de AdamuzLey de propiedad horizontalDirecto temporal Asturias
instagramlinkedin

Se insta a los asturianos a alejarse de la costa: alerta roja para el domingo

Desde emergencias se reitera a la población que extremen las precauciones

Un chico toma una fotografía del oleaje en la playa

Un chico toma una fotografía del oleaje en la playa / Freepik

E. M. Ch.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo para Asturias, por fenómenos meteorológicos adversos por costeros para mañana domingo, día 25 de enero.

Según AEMET entre las 12.00 horas y las 22.00 horas de mañana se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de la oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9. 

Ante esta situación desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se reitera a la población que extremen las precauciones. No se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. No se arriesgue a sacar fotografías o videos cera de donde rompen las olas y si ve a otras personas en riesgo, adviértales del peligro.

¿Qué hacer ante una alerta roja por fenómenos costeros?

Las recomendaciones de protección civil son la siguientes:

  • Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.
  • En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en la proximidad del mar.
  • Aléjese de zonas próximas a la costa, una fuerte ola podría ocasionar un accidente.
  • Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos siempre que se pueda evitar.
  • No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.
  • Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.

Noticias relacionadas

El sábado la alerta por fenómenos costeros se mantiene en nivel amarillo. Se esperan olas de hasta 8 metros y "rachas muy fuertes de viento", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el interior, el viento será flojo de suroeste virando a oeste a partir de mediodía, con algún intervalo de moderado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  3. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  4. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  5. La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
  6. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
  7. Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
  8. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas

La miel argentina amarga el futuro de Julio Fernández. "Son grandes productores"

La miel argentina amarga el futuro de Julio Fernández. "Son grandes productores"

Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria: "El futuro de la siderurgia asturiana ya no preocupa, el país no puede prescindir de ella"

Esto es lo que los camioneros asturianos han perdido por el cierre del Huerna: "No caía un copo de nieve"

La apuesta hace cuatro años por la faba de Francisco Pérez-Puchal: "Eché cuentas y de aquella salían"

El campo asturiano teme perder la preferencia de los consumidores con Mercosur: “Cuando levantábamos la cabeza llega esto”

El campo asturiano teme perder la preferencia de los consumidores con Mercosur: “Cuando levantábamos la cabeza llega esto”

El paso al frente de Verónica Molleda para mantener la galería familiar en Pola de Siero: "Ahora vivo de esto, pero no sé si seguirá siendo rentable"

El paso al frente de Verónica Molleda para mantener la galería familiar en Pola de Siero: "Ahora vivo de esto, pero no sé si seguirá siendo rentable"

Agenda: qué hacer hoy domingo 25 de enero en Asturias

La teunolóxica turística Buendía llogra 8 millones pa entainar el so crecimientu

Tracking Pixel Contents