Se insta a los asturianos a alejarse de la costa: alerta roja para el domingo
Desde emergencias se reitera a la población que extremen las precauciones
E. M. Ch.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso rojo para Asturias, por fenómenos meteorológicos adversos por costeros para mañana domingo, día 25 de enero.
Según AEMET entre las 12.00 horas y las 22.00 horas de mañana se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de la oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.
Ante esta situación desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se reitera a la población que extremen las precauciones. No se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. No se arriesgue a sacar fotografías o videos cera de donde rompen las olas y si ve a otras personas en riesgo, adviértales del peligro.
¿Qué hacer ante una alerta roja por fenómenos costeros?
Las recomendaciones de protección civil son la siguientes:
- Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.
- En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en la proximidad del mar.
- Aléjese de zonas próximas a la costa, una fuerte ola podría ocasionar un accidente.
- Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos siempre que se pueda evitar.
- No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.
El sábado la alerta por fenómenos costeros se mantiene en nivel amarillo. Se esperan olas de hasta 8 metros y "rachas muy fuertes de viento", según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el interior, el viento será flojo de suroeste virando a oeste a partir de mediodía, con algún intervalo de moderado.
