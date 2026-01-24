El Ministerio da su versión sobre el accidente ferroviario de El Padrún: solo recibió un aviso en dos años

El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, sostiene que en los últimos dos años (desde el 1 de enero de 2024 hasta el 22 de enero de 2026) se recibió un único aviso por parte de los maquinistas asturianos sobre posibles incidencias en el túnel de El Padrún, a la altura de Olloniego, donde el pasado jueves un tren de cercanías sufrió daños debido a un desprendimiento de tierras en una de las paredes de la infraestructura. No hubo heridos.

El túnel, que fue reabierto ayer a primera hora y forma parte de la línea convencional (compartiendo, por tanto, espacio con el AVE, aunque los trenes de alta velocidad suelen desviarse por otro trazado), es objeto de debate en sectores ferroviarios, ya que maquinistas que utilizan con asiduidad esa vía aseguran que llevaban tiempo alertando a Adif, gestor de la infraestructura, de la aparición de desperfectos.

Transportes, donde se engloba Adif, asegura que desde el 1 de enero de 2024 hasta el pasado jueves solo constaba un único reporte en el sistema oficial, donde los centros ferroviarios dejan constancia del aviso de los maquinistas.

Ese aviso fue el 20 de abril de 2025, cuando un maquinista alertó de que «había bloques de hormigón, no afectando los mismos al paso de las circulaciones», según la documentación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El siguiente aviso, según las mismas fuentes de Transportes, fue el del pasado jueves, tras chocar el tren contra un desprendimiento, lo que provocó daños en la parte delantera del convoy.

Los maquinistas consultados mantienen que hubo numerosos avisos a Adif sobre desperfectos en ese túnel. De hecho, insisten en que técnicos del gestor de infraestructuras se personaron en la zona en los últimos días. Los profesionales subrayan, en todo caso, que es probable que sus avisos no se registrasen en el sistema, motivo por el cual solo conste un aviso en dos años en el registro oficial. «Cada poco estaban técnicos mirando el túnel. Adif en Asturias eran conscientes y conocedores», destacan fuentes ferroviarias.

Operarios limpiaron y recogieron en las últimas horas la acumulación de tierras en la vía del túnel, que ya está en funcionamiento. En el accidente no hubo que lamentar heridos entre las decenas de pasajeros que viajaban en el convoy, aunque Renfe no concretó el número de viajeros. El tren circulaba a unos 60 kilómetros por hora y se dio de bruces con la acumulación de tierras que ya estaba sobre la vía. El convoy, un tren de cercanías de la línea C1, que realizaba el trayecto entre Puente de los Fierros y Gijón, siguió hasta Oviedo, donde detuvo su marcha y no continuó su recorrido.