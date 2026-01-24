Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

El Ministerio da su versión sobre el accidente ferroviario de El Padrún: solo recibió un aviso en dos años

Los maquinistas mantienen que advirtieron a Adif sobre desperfectos y creen que sus quejas no se anotaron en el registro oficial

La parte delantera del tren accidentado en El Padrún

La parte delantera del tren accidentado en El Padrún

Xuan Fernández

Xuan Fernández

El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, sostiene que en los últimos dos años (desde el 1 de enero de 2024 hasta el 22 de enero de 2026) se recibió un único aviso por parte de los maquinistas asturianos sobre posibles incidencias en el túnel de El Padrún, a la altura de Olloniego, donde el pasado jueves un tren de cercanías sufrió daños debido a un desprendimiento de tierras en una de las paredes de la infraestructura. No hubo heridos.

El túnel, que fue reabierto ayer a primera hora y forma parte de la línea convencional (compartiendo, por tanto, espacio con el AVE, aunque los trenes de alta velocidad suelen desviarse por otro trazado), es objeto de debate en sectores ferroviarios, ya que maquinistas que utilizan con asiduidad esa vía aseguran que llevaban tiempo alertando a Adif, gestor de la infraestructura, de la aparición de desperfectos.

Transportes, donde se engloba Adif, asegura que desde el 1 de enero de 2024 hasta el pasado jueves solo constaba un único reporte en el sistema oficial, donde los centros ferroviarios dejan constancia del aviso de los maquinistas.

Ese aviso fue el 20 de abril de 2025, cuando un maquinista alertó de que «había bloques de hormigón, no afectando los mismos al paso de las circulaciones», según la documentación a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El siguiente aviso, según las mismas fuentes de Transportes, fue el del pasado jueves, tras chocar el tren contra un desprendimiento, lo que provocó daños en la parte delantera del convoy.

Los maquinistas consultados mantienen que hubo numerosos avisos a Adif sobre desperfectos en ese túnel. De hecho, insisten en que técnicos del gestor de infraestructuras se personaron en la zona en los últimos días. Los profesionales subrayan, en todo caso, que es probable que sus avisos no se registrasen en el sistema, motivo por el cual solo conste un aviso en dos años en el registro oficial. «Cada poco estaban técnicos mirando el túnel. Adif en Asturias eran conscientes y conocedores», destacan fuentes ferroviarias.

Noticias relacionadas y más

Operarios limpiaron y recogieron en las últimas horas la acumulación de tierras en la vía del túnel, que ya está en funcionamiento. En el accidente no hubo que lamentar heridos entre las decenas de pasajeros que viajaban en el convoy, aunque Renfe no concretó el número de viajeros. El tren circulaba a unos 60 kilómetros por hora y se dio de bruces con la acumulación de tierras que ya estaba sobre la vía. El convoy, un tren de cercanías de la línea C1, que realizaba el trayecto entre Puente de los Fierros y Gijón, siguió hasta Oviedo, donde detuvo su marcha y no continuó su recorrido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  3. Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
  4. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  5. La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
  6. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
  7. Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
  8. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas

El boom de compra de pisos engorda la recaudación tributaria del Principado: 30 millones más

El boom de compra de pisos engorda la recaudación tributaria del Principado: 30 millones más

Víctor Manuel, tras recibir el Premio de las Letras de Asturias: "Julio Iglesias me dijo ‘con lo que tú habrías podido ser’"

Víctor Manuel, tras recibir el Premio de las Letras de Asturias: "Julio Iglesias me dijo ‘con lo que tú habrías podido ser’"

El Ministerio da su versión sobre el accidente ferroviario de El Padrún: solo recibió un aviso en dos años

El Ministerio da su versión sobre el accidente ferroviario de El Padrún: solo recibió un aviso en dos años

Duro Felguera ya ha ejecutado 114 de los 180 despidos del ERE

Duro Felguera ya ha ejecutado 114 de los 180 despidos del ERE

El campo alerta de las graves consecuencias que tendrá en el empleo el pacto con Mercosur

Agenda: qué hacer en Asturias este sábado 24 de enero de 2026

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional
Tracking Pixel Contents