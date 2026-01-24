Multado con 600 euros y pérdida de puntos por sobrepasar los 50 kilómetros por hora: la multa que llega a miles de asturianos por la que culpan a los "camuflados"
Una sanción considerada como "muy grave"
A la hora de conducir es fundamental respetar todas las señales de velocidad, precaución, etc. No solo por nosotros, ni por evitar ser multados, sino también por el resto de conductores y viandantes que nos rodean.
Ahora, muchos tiene en mente la nueva baliza V-16 y su obligatoriedad. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero. La semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico van a ser "flexibles y primar la información sobre la sanción, durante un periodo razonable de tiempo" por no llevar la baliza V-16, obligatoria desde este 1 de enero. "Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas", afirmó el ministro del Interior, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025.
Los conductores deben tener en cuenta que las normas de la DGT no buscan recaudar, sino controlar la seguridad en las carreteras. Por ello hay que poner especial atención a la hora de circular y así se evitará el ser sancionado. Las multas en Asturias el pasado 2024 cayeron un 14,63 por ciento, de 96.669 a 113.235. Es significativo el descenso de infracciones por exceso de velocidad, pasando de 75.597 en 2023 a 58.082 en 2024, un descenso del 23 por ciento. Se trata de datos aportados por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).
Respecto a los datos de denuncias por exceso de velocidad en Asturias, hay que hacer algunas matizaciones. Mientras desciende el número de infracciones detectadas por radares fijos y de pórtico –pasaron de 61.136 a 40.922, quizá por haber sido instalados durante menos días–, por contra se incrementan las denuncias de radares móviles, que pasaron de 14.461 a 17.160, un aumento del 18,66 por ciento. Automovilistas Europeos Asociados sostiene que la recaudación ha aumentado por estos radares "camuflados".
La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros.
Por su parte, los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.
