Multado con 600 euros y pérdida de puntos por sobrepasar los 50 kilómetros por hora: la multa que llega a miles de asturianos por la que culpan a los "camuflados"

A la hora de conducir es fundamental respetar todas las señales de velocidad, precaución, etc. No solo por nosotros, ni por evitar ser multados, sino también por el resto de conductores y viandantes que nos rodean.

Ahora, muchos tiene en mente la nueva baliza V-16 y su obligatoriedad. "En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero. La semana pasada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico van a ser "flexibles y primar la información sobre la sanción, durante un periodo razonable de tiempo" por no llevar la baliza V-16, obligatoria desde este 1 de enero. "Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas", afirmó el ministro del Interior, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025.

Denuncias de trafico en 2024 / LNE

Los conductores deben tener en cuenta que las normas de la DGT no buscan recaudar, sino controlar la seguridad en las carreteras. Por ello hay que poner especial atención a la hora de circular y así se evitará el ser sancionado. Las multas en Asturias el pasado 2024 cayeron un 14,63 por ciento, de 96.669 a 113.235. Es significativo el descenso de infracciones por exceso de velocidad, pasando de 75.597 en 2023 a 58.082 en 2024, un descenso del 23 por ciento. Se trata de datos aportados por el informe anual de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Respecto a los datos de denuncias por exceso de velocidad en Asturias, hay que hacer algunas matizaciones. Mientras desciende el número de infracciones detectadas por radares fijos y de pórtico –pasaron de 61.136 a 40.922, quizá por haber sido instalados durante menos días–, por contra se incrementan las denuncias de radares móviles, que pasaron de 14.461 a 17.160, un aumento del 18,66 por ciento. Automovilistas Europeos Asociados sostiene que la recaudación ha aumentado por estos radares "camuflados".

Gráfico velocidad. / DGT

La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros.

Por su parte, los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.