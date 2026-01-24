Nerviosos pero con ganas de entrar en el aula: así han afrontado el examen MIR en Asturias casi 1.900 aspirantes

Unos con nervios. Otros sin ellos. Unos con ganas de quitarlo de delante. Otros con ganas de salir corriendo. Unos con un objetivo claro de puntuación. Otros conformes con aprobar y luego ya se verá. Pero todos felices porque llegó el día D, ese tan esperado –y temido en algunos casos– después de seis años de carrera e intensos meses de estudio y preparación: el día del MIR.

Un total de 1.897 aspirantes fueron convocados este sábado en Asturias para las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada, la mayor parte para Médico Interno Residente (MIR). El examen, en la Facultad de Derecho, en Oviedo -una de las 25 sedes en toda España-, comenzó a las dos de la tarde. Media hora antes empezaron los aspirantes a ser llamados uno por uno para entrar en el aula. Pero ya desde unas dos horas antes muchos estaban ya en las inmediaciones de la facultad para ir ambientándose.

EN IMÁGENES: Así ha sido el examen MIR en Asturias 206 / IRMA COLLÍN

«Se les ve nerviosos, pero muy motivados y con ganas de entrar ya en el aula», explicaron Patricia Muñiz, Celia Álvarez y Zulema García, azafatas de la academia AMIR, que junto a otros centros de formación especializados envió personal para recibir a los estudiantes y entregarles obsequios –bolsas, separadores, bolígrafos–, además de botellas de agua y caramelos.

Ya en el aula y puesto el reloj en marcha el examen tuvo una duración máxima de cuatro horas y media. Hasta las seis y media de la tarde fue el margen para responder 200 preguntas tipo test más otras 10 de reserva. Cada pregunta cuenta con cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una es la correcta. Al salir, alivio sobre todo.

Disfrutar tras la prueba

En el ánimo de todos ellos está también salir a disfrutar con familia y amigos este fin de semana, después de unos meses muy intensos de formación y estudio que les tuvieron ocupados de lunes a sábado, mañana y tarde, con solo los domingos para desconectar y relajar. Cenas y fiestas copan los planes para este sábado por la noche de los MIR asturianos.

Muchos de los aspirantes han acudido a la prueba en Oviedo acompañados por sus familiares y parejas. En algunos casos desplazados desde lugares de fuera de la región, ya que la capital asturiana pasa por ser uno de los lugares de España donde mejor formación se ofrece.

Total en España

Los casi 1.900 aspirantes en Asturias son parte de los 35.403 en toda España, para los que el Ministerio de Sanidad oferta 12.366 plazas. Todos optan a una formación especializada en titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física. El total de personas admitidas sube un 10,7% frente a la edición anterior, y el perfil sigue claramente feminizado: el 74,28% son mujeres. Para 2026, el Ministerio de Sanidad oferta 12.366 plazas. Es un incremento del 3,5%, lo que equivale a 423 plazas más que el año pasado. La mayor bolsa corresponde a Medicina (MIR), con 9.276 plazas, seguida de Enfermería (EIR), con 2.279.

Los aspirantes para el MIR son 17.545, que se disputarán 9.276 plazas para cursar una especialidad (8.998 de titularidad pública y 280 en centros de titularidad privada); Enfermería (EIR), 2.279 (2.199 públicas y 80 privadas); Farmacia (FIR), 362 (347 públicas y quince privadas); Psicología (PIR), 280 (259 públicas y 21 privadas); Química (QIR), 29 (todas en centros públicos); Biología (BIR), 83 (80 públicas y tres privadas); y Física (RFIR), 57 (55 públicas y dos privadas).

Los aspirantes recibieron los ánimos a primera hora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y la ministra de Sanidad, Mónica García, visitó la sede en Madrid. y subrayó que el Gobierno de España lleva años incrementando de forma sostenida el número de plazas de formación sanitaria especializada con el objetivo de reforzar el sistema sanitario público