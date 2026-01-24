La nieve de "Ingrid" remite y da paso a vientos de 100 kilómetros por hora y olas de 10 metros: la costa asturiana en alerta roja desde el mediodía de este domingo

La nieve de la borrasca "Ingrid" dará paso este domingo a un fuerte temporal costero, en el que se prevén vientos de cien kilómetros por hora y olas de diez metros. La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado un aviso rojo para la costa asturiana entre las 12 del mediodía y las diez de la noche. Una muestra de lo que viene pudo verse este sábado en los bufones de Pría, en Llanes, donde las columnas de agua vaporizada se elevaron a decenas de metros merced a la violencia del oleaje. Y también en el Aeropuerto de Asturias, donde no pudo aterrizar un Vueling que venía desde Mallorca, desviado a Santander tras dos intentos infructuosos de aterrizaje aparentemente por el viento. El incidente motivó que los jugadores del Oviedo saliesen con bastante retraso a la capital condal, donde juegan este domingo. El Principado aconseja no acercarse este domingo a playas, paseos marítimos y espigones, que pueden verse barridos por grandes olas, con el consiguiente riesgo de que alguna persona se vea arrastrada.

Este sábado por la tarde volvió nevar, aunque por encima de los 800 metros. Esas precipitaciones obligaron al uso de cadenas en quince puertos de montaña: el Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, San Isidro, La Bobia, el acceso túnel del Rañadoiro, Leitariegos, Tarna, Cerredo, Campillo, Tormaleo, El Acebo, La Cobertoria, Somiedo, San Lorenzo, Ventana, así como en varios tramos de otra docena de carreteras locales, mientras el Connio y La Marta permanecieron cerrados.

Sobre las nueve de noche de este viernes se levantaron las restricciones para camiones en la Autopista del Huerna y la carretera de Pajares (N-630), con lo que los vehículos detenidos desde la madrugada de ese día pudieron abandonar los aparcamientos en los que habían sido confinados, provocando la indignación general del sector en incluso la petición de dimisión, por parte de la patronal, del Director General de Tráfico, Pere Navarro. En Castilla y León llegaron al millar los vehículos detenidos, y a lo largo de este sábado pudieron empezar a moverse. Castilla y León fue la más afectada por las nevadas, especialmente las carreteras que comunican con Galicia, y sobre todo la comarca de Sanabria.

Este sábado, el mar se fue complicando. La boya de Gijón marcó, a eso de las ocho de la tarde, olas de ocho metros. En Galicia se llegaron a medir olas de 16 metros, y en la boya de Bilbao, se alcanzaron los doce metros.

El aviso rojo de "peligro extraordinario" se justifica por la previsión de mar combinada del Noroeste de 8 a 10 metros, con viento sostenido del Oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 por hora (fuerza 9). Las rachas en la zona costera pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. En la cordillera, aunque en la vertiente leonesa, puede haber acumulaciones de cinco centímetros de nieve, por encima de 1.200 metros, con posibilidades incluso de ventisca.

Visto el panorama, desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se reitera a la población que extremen las precauciones y no se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. También pide que no se arriesguen a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas y si ven a otras personas en riesgo, solicitan que se les advierta del peligro.

También se desaconseja la utilización de embarcaciones, siendo aconsejable la revisión de las amarras. Piden además que no se practiquen deportes acuáticos siempre que se pueda evitar. Por otro lado, se encarece a la población la retirada de elementos que puedan ser susceptibles de ser arrastrados por el viento, convirtiéndose en un peligro para los peatones.

Previsión para Asturias

Predominio de cielos nubosos, con probables chubascos, más frecuentes en las horas centrales y remitiendo al final. Cota de nieve sobre 1000-1200 metros. Temperaturas en ascenso. Heladas débiles en la Cordillera, moderadas en cotas altas. Viento del oeste, con intervalos fuertes en el litoral y rachas muy fuertes a partir de las horas centrales.