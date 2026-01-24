Restablecen la velocidad habitual en un tramo de la línea de AVE asturiano tras haberla reducido por un problema "leve" en la vía

Adif, gestor de infraestructuras ferroviarias dependiente del Ministerio de Transportes, ha levantado la Limitación Temporal de Velocidad (LTV) que había establecido ayer en un tramo de 18 kilómetros de la línea asturiana de alta velocidad entre el Principado y Madrid. Se trata de un tramo comprendido entre Segovia y la localidad de Garcillán, en esa misma provincia.

Adif redujo ayer la velocidad a 60 kilómetros por hora —los trenes pueden llegar a rondar los 300 km/h en ese tramo— tras el aviso de un maquinista, que advirtió de algún tipo de deformación en la vía al pasar.

Las fuentes consultadas ya apuntaban ayer que se trataba de un percance muy leve y, en las últimas horas, la limitación fue levantada, por lo que los trenes ya circulan a la velocidad habitual. «La zona se revisó, anoche se actuó y hoy se circula con normalidad», explicaron fuentes de Adif a LA NUEVA ESPAÑA.

Horas movidas en los trenes asturianos

En las últimas horas ha habido varios incidentes ferroviarios en Asturias. Un tren de cercanías de Asturias (C1), que opera en la línea convencional y que realizaba el trayecto entre Puente de los Fierros y Gijón, sufrió el jueves por la tarde daños debido a un desprendimiento de piedras y tierra en el túnel de El Padrún, a la altura de Olloniego, a pocos metros de la salida que desemboca en la estación de esa localidad, según informan fuentes ferroviarias. Fue a las 16.50 horas.

No hubo que lamentar heridos entre las decenas de pasajeros que viajaban en el convoy, aunque Renfe no concretó el número de viajeros. El tren circulaba a unos 60 kilómetros por hora y se dio de bruces con la acumulación de tierras que ya estaba sobre la vía y que procedía de una de las paredes del túnel.

Los maquinistas advierten de que ya habían alertado de problemas en esa zona. El Ministerio de Transportes, en cambio, asegura que solo consta un reporte en los dos últimos años. El Túnel ya está reabierto al tráfico ferroviario y forma parte de la misma línea del AVE.

Incidendias en el AVE

La jornada de este viernes ha dejado también incidendias y retrasos en la alta velocidad entre Asturias y Madrid. el Alvia que iba a llegar a la estación de Chamartín en Madrid a las 12.52 horas ha tenido que parar a las 10.52 horas, pasada la estación de León, por el hielo y la nieve acumuladas en el cambiador de Vilecha, donde este tipo de trenes cambian a vías de ancho métrico. El convoy ha tenido que regresar a León para transbordar a los viajeros a otro tren ya habilitado para circular por vías de ancho ibérico. Ese tren es el que hacía la línea Madrid-Avilés, que tuvo que regresar a la capital de España desde León con los citados pasajeros.

Los que venían de Madrid fueron transbordados al que paró en León por la nieve que fue el que los transportó a Asturias. Así las cosas, el Gijón-Madrid sufrió un retraso de 100 minutos, mientras que el de Madrid-Avilés tuvo 55 minutos de demora.

No fueron las únicas incidencias. Los dos AVES de la tarde sufrieron también demoras. La más importante la tuvo el que tenía su llegada a Oviedo a las 18.13, que circuló con unas dos horas de retraso, debido a la limitación de velocidad y a problemas en la vía a causa del temporadal. El siguien tren, que debía llegar a las 19.48 a la capital asturiana, circuló con más de 40 minutos de retraso.