Sabina Mata, una tinerfeña volcada en el estudio para ser traumatóloga (pero que también tuvo tiempo para ir al Sella)

Sabina Mata quiere ser traumatóloga. Esta tinerfeña de 25 años es una de los casi 1.800 aspirantes que afrontaron este sábado el examen MIR en Asturias. «Cuando estudié e hice la rotación me gustó mucho la especialidad», explicó a LA NUEVA ESPAÑA minutos antes de entrar en el aula a hacer la prueba en la Facultad de Derecho de Oviedo.

Pero Mata no se cierra a cualquier otra especialidad. «Cualquiera quirúrgica me valdría. Lo que quiero es que me salga bien el examen», señala. A la prueba llega con algún nervio, pero sobre todo aseguró que lo que está es cansada y con ganas de hacerla. Porque lleva desde el pasado mes de junio centrada en el MIR, con jornadas de estudio maratonianas.

Los domingos y las tardes del sábado han sido solo los momentos de desconexión de los libros y apuntes en los últimos ocho meses. El resto de los días tocó academia, estudio, hacer tests de ocho de la mañana a una de la tarde y de tres de la tarde a diez de la noche.

«Dudé si prepararme en casa, o sea, quedarme en Tenerife o venirme. Pero al final me decanté por Oviedo por la fama que tiene de ser una buena ciudad para esto», explica. Y asegura que está muy contenta de su decisión. «Ha sido maravilloso estar aquí, porque aparte de ser un buen lugar para el estudio te ofrece muchas alternativas de ocio. He podido en verano disfrutar de alguna fiesta como el Sella».