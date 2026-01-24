Sabina Mata, una tinerfeña volcada en el estudio para ser traumatóloga (pero que también tuvo tiempo para ir al Sella)
La estudiante eligió Oviedo para formarse por la buena fama de los centros de preparación
Sabina Mata quiere ser traumatóloga. Esta tinerfeña de 25 años es una de los casi 1.800 aspirantes que afrontaron este sábado el examen MIR en Asturias. «Cuando estudié e hice la rotación me gustó mucho la especialidad», explicó a LA NUEVA ESPAÑA minutos antes de entrar en el aula a hacer la prueba en la Facultad de Derecho de Oviedo.
Pero Mata no se cierra a cualquier otra especialidad. «Cualquiera quirúrgica me valdría. Lo que quiero es que me salga bien el examen», señala. A la prueba llega con algún nervio, pero sobre todo aseguró que lo que está es cansada y con ganas de hacerla. Porque lleva desde el pasado mes de junio centrada en el MIR, con jornadas de estudio maratonianas.
Desconexión
Los domingos y las tardes del sábado han sido solo los momentos de desconexión de los libros y apuntes en los últimos ocho meses. El resto de los días tocó academia, estudio, hacer tests de ocho de la mañana a una de la tarde y de tres de la tarde a diez de la noche.
«Dudé si prepararme en casa, o sea, quedarme en Tenerife o venirme. Pero al final me decanté por Oviedo por la fama que tiene de ser una buena ciudad para esto», explica. Y asegura que está muy contenta de su decisión. «Ha sido maravilloso estar aquí, porque aparte de ser un buen lugar para el estudio te ofrece muchas alternativas de ocio. He podido en verano disfrutar de alguna fiesta como el Sella».
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas