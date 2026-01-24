Los sindicatos de Arcelor reaccionan ante la "hipótesis" del fallo de fabricación de la vía como causa del accidente ferroviario: "El proceso del acero cumple controles muy estrictos"

Los sindicatos de ArcelorMittal, multinacional siderúrgica con presencia en Asturias, piden calma y destacan «la garantía y la calidad» del acero fabricado en la región. Lo hacen después de que Óscar Puente, ministro de Transportes, apuntase como «posibilidad» que la vía fracturada que pudo provocar la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), con 45 víctimas mortales, tuviese defectos de fábrica.

Dicho carril fue fabricado en el Principado, en las instalaciones gijonesas de Arcelor. Desde el Ministerio, en cualquier caso, se asegura que el defecto de fabricación como causa del accidente es una hipótesis, pero no la única. Puente apuntó a esa vía después de darse a conocer el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Los sindicatos de Arcelor en Asturias reaccionaron con calma ante esta «posibilidad», pero pusieron en valor la trayectoria de la empresa. Coincidieron ahí con el ministro, ya que Puente también destacó el valor de esta compañía.

Arcelor es el principal fabricante y suministrador de raíl en España. Adif, gestor de infraestructuras, dependiente de Transportes, llevará a cabo una revisión de todos los lotes de vía suministrados desde Asturias y que procedan de la misma colada de acero del empleado en Adamuz.

Esto dicen los sindicatos

«Queremos ser prudentes ante las declaraciones realizadas por el ministro. En estos momentos se trata únicamente de una hipótesis y consideramos imprescindible esperar a las conclusiones finales del análisis técnico y de la investigación que se está realizando en estos momentos», indicó José Ramón Calleja, secretario general de la sección sindical de UGT FICA en ArcelorMittal.

«Al mismo tiempo, queremos poner en valor que en ArcelorMittal llevamos muchos años produciendo carril ferroviario cumpliendo de forma estricta con todos los controles de calidad, homologaciones y certificaciones exigidas por la normativa vigente, tanto a nivel nacional como europeo. Se trata de un proceso industrial altamente controlado y avalado por años de experiencia y fiabilidad», resaltó, añadiendo que «defendemos la necesidad de rigor, evitando conclusiones prematuras que puedan generar alarma o señalar injustamente a alguien».

José Manuel Castro, secretario general de la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en Arcelor, se mostró crítico con lo dicho por Puente. «Se debería ser mucho más cauteloso a la hora de realizar determinadas manifestaciones, más aún si se hacen por parte de un ministro», analizó.

«Creo que, habiendo una investigación en curso, con varias hipótesis abiertas, señalar a una determinada empresa no aporta nada y supone una merma importante en la credibilidad y prestigio de una compañía que exporta sus productos a medio mundo. En ArcelorMittal los productos fabricados se someten a rigurosos controles de calidad a lo largo de todo el proceso productivo, así como a diversos ensayos técnicos de todo tipo, contando ArcelorMittal con un avanzado departamento de I+D+i, de los mejores del mundo en su área», añadió.

«El acero es uno de los materiales más seguros y resistentes que existe y su uso en todos los ámbitos da buena muestra de su capacidad a lo largo de los siglos, si bien es necesario que tenga el mantenimiento adecuado y un uso conforme a los requisitos de seguridad», continuó Castro, que apuntó que hay «otras hipótesis abiertas, como una soldadura defectuosa o baches, entre otros».

Según él, «tratar de derivar responsabilidades a una empresa concreta es, cuando menos, una irresponsabilidad; se debe esperar a la finalización de las investigaciones y, una vez conocidos los datos definitivos, se podrán exigir las responsabilidades que sean pertinentes».

Xuan González, de la sección sindical de CSI en ArcelorMittal, aseguró que «entendemos como lógico que haya abierta una investigación en varios frentes para clarificar las causas del accidente y que no vuelvan a suceder accidentes tan terribles». Por otro lado, añadió que «tenemos claro que se llevan muchos años haciendo estos carriles en Arcelor y que todos pasan ciertos controles tanto en fábrica como luego con el proveedor y con quien finalmente los coloca».

FADE pide prudencia hasta que concluya la investigación

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), insistió en «extremar la prudencia» en referencia a las causas del accidente «hasta que la investigación concluya». Calvo destacó que «sin saber las causas, no me atrevo a adelantar ninguna conclusión».

«Yo creo que hay que extremar la prudencia. Estar con las víctimas y con los familiares, mandarles todo el apoyo. Y extremar la prudencia hasta que la investigación concluya y se sepan las causas. No me atrevo a adelantar ninguna conclusión».

Arcelor esperará al resultado de la investigación

La empresa, por su parte, ha asegurado que esperará a que concluya la investigación antes de hacer una valoración sobre el raíl. La compañía ha destacado que colaborará en «todo lo que sea preciso».

La inversión descarbonizadora

Arcelor, un motor económico de Asturias, tiene pendiente su gran inversión descarbonizadora en la región: el horno de reducción directa de mineral de hierro (sistema DRI) mediante hidrógeno renovable. Dicha inversión, que se cuantificaba en 1.000 millones de euros y que se había hecho pública por la empresa en 2021, fue «suspendida» por la compañía en 2024, que, entre otros motivos, puso el foco en las complicaciones del mercado europeo y en el coste energético. Arcelor tenía preconcedida una ayuda estatal del Gobierno de Pedro Sánchez de 450 millones de euros.