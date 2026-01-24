Víctor Manuel, tras recibir el Premio de las Letras de Asturias: "Julio Iglesias me dijo ‘con lo que tú habrías podido ser’"

Para recibir el premio de Las Letras que concede la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias (AEA), al asturiano Víctor Manuel no le hizo falta utilizar algunas párrafos copiados de aquí y de allá sobre "Moby Dick" como hizo Dylan con el "Nobel" de literatura. En una texto breve, sincero y eficaz, el de Mieres se confesó como víctima frecuente del "síndrome del impostor" y mostró sus dudas por estar "en corral ajeno" al recibir ese premio literario. "Me gustaría ser escritor, pero me temo que ya no estoy a tiempo. Soy, eso sí, escritor de canciones, que tiene más recorrido que cantautor". Y explicó que escribiendo vive los instantes más felices de un oficio que no es un trabajo. "Me he sentido libre, he tenido aciertos y fracasos, porque tener fracasos es útil y el éxito nos hace más tontos de lo que somos, pero siempre he dependido de mí". Y compartió con el público una frase que llevaba días rondando la cabeza y que resume lo que significa ser Víctor Manuel: "Julio Iglesias me hizo una vez un comentario. ‘Hay que ver’, Víctor, ‘con lo que tú habrías podido ser’. Y yo he sido, exactamente, lo que he querido ser".

La intervención de Víctor Manuel en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo coronaba una ceremonia de entrega de los galardones de la AEA que había comenzado con la nota musical de Carmen Brañanova y Diego Bóveda, de "Gijón de pulso y púa", y había seguido con las palabras de la presidente de la asociación, María Esther Díaz, que habló de la necesidad de la literatura, de la diversidad que suma, del elogio a los socios fallecidos el año pasado y que acabó reclamando "fidelidad a lo esencial, a lo nuestro".

La entrega de premios, en una ceremonia presidida por el Director de Acción Cultural, Antón García, y por Marcelino Fernández Raigoso, delegado del Rector, comenzó con el dedicado a la traducción al asturiano para Marta Mori por la versión de la obra "Cacofonía de la autora Ken Bugul. Mori celebró su trabajo, las posibilidades expresivas del asturiano y citó a los primeros que pusieron en lengua asturiana textos en otros idiomas, como haría Xuan María Acebal con el "Beatus Ille" en 1878. "Al traducir", resumió, "apréciese bastante el potencial estético de les llingües y que nun hay unes meyores que otres". En la traducción al castellano el premio lo recogió Pedro Manuel Suárez-Martínez por la obra de Marciano Capela "Las Nupcias de Filología y Mercurio", texto tomado del latín y editado ahora por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. Suárez-Martínez aprovechó para hacer una defensa de los clásicos, un mundo y una literatura "que nos permite comprender nuestra propia civilización".

Lucía López Tejerina, premio en literatura infantil por "Cerca’l Cielu", obra ilustrada por María Díaz Perera, habló de su carrera, de los treinta años de maestra en Galicia y de su constancia como escritora en asturiano.

Sobre la lengua habló también David Guardado, filólogo y Project Manager en el área de Contenidos y Producto de Prensa Ibérica, grupo editorial de LA NUEVA ESPAÑA, premiado por su ensayo "Nunca vencida. Una Historia de la idea d’Asturies" (La fabriquina). Guardado explicó que su ensayo habla del discurso de la renuncia instalado en las clases dominantes, algo que explica, argumentó, que Asturias esté en el siglo XXI sin oficialidá del asturianu. Su agradecimiento fue para "toda la xente de conceyu bable, xente muy moza que en los setenta empezaron a cambiar la mentalidá de la xente".

Noel Tuñón, premio de ensayo en castellano por "De la Reforma a la Represión" defendió la necesidad de "contar historias desde abajo" y llamó a "defender la educación pública frente a los reaccionarios". Por último, a Víctor Manuel lo presentaron unas palabras de Aurelio González Ovies, que definió al de Mieres por "su contribución al patrimonio asturiano, por universalizar Asturias con sus canciones".