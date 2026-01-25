Asturias, en alerta roja por fenómenos costeros, recibe el "pitido" al móvil de protección civil: "Y todavía habrá gente que vaya a hacerse un selfie a la orilla del mar"

El "pitido" del teléfono para alertar del peligro en la costa asturiana por la borrasca "Ingrid" ha pillado a muchos por sorpresa este domingo. En torno a las diez de la mañana los móviles situados en los 20 concejos costeros sonaros a la vez con un mensaje claro: "Aléjese de los lugares próximos a la costa".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo en el Principado por fenómenos meteorológicos adversos en el litoral. Entre las 12.00 horas y las 22.00 horas se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de la oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.

Al oleaje se suma el viento. En Cabo Busto se registraron rachas de 116 kilómetros por hora, la segunda más alta del país, a las once de la mañana.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) reitera a la población que se extremen las precauciones y han avisado a través del sistema ES-Alert a todas las personas ubicadas en Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, El Franco, Coaña, Navia, Valdés, Cudillero, Muros del Nalón, Avilés, Castrillón, Gozón, Soto del Barco, Carreño, Gijón, Villaviciosa, Caravia, Colunga, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva.

"Vaya susto"

"Vaya susto", comentaba una llanisca en redes sociales tras recibir el mensaje cuando estaba en su casa. "Y todavía habrá alguien que vaya a hacerse un selfie a la orilla del mar", comentaba otro al "amanecer" con la alerta en el móvil. Hay a quien el "pitido" les pilló paseando precisamente por el Muro de San Lorenzo en Gijon, tal como se puede ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.

En el momento en el que se emitió la alerta, en las zonas costeras había viento, pero sin demasiado oelaje. "Las rachas muy fuertes procedentes del oeste" que han obligado a activar esta alerta roja se esperan entre hasta las 21.00 horas, según la AEMET. Después, el litoral seguirá en alerta, aunque en un nivel inferior.

¿Qué debo hacer ante una alerta roja?

Desde el servicio de emergencias recuerdan las medidas de precuación en caso de fenómenos costeros. "No se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. No se arriesgue a sacar fotografías o videos cera de donde rompen las olas y si ve a otras personas en riesgo, adviértales del peligro", detallan.

Estas son las recomendaciones del Servicio de Emergencias del Principado para aquellas personas que vivan o se encuentren en zonas marítimas:

Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en la proximidad del mar.

Aléjese de zonas próximas a la costa, una fuerte ola podría ocasionar un accidente.

Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos siempre que se pueda evitar.

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.

¿Qué pasa si cierro la alerta sin leerla?

Es habitual cerrar la alerta sin haberla leído, pero se puede recuperar. Quedan guardadas en el teléfono y se pueden consultar más tarde. Para ver el historial de alertas de Emergencias en el móvil hay que seguir estos pasos:

Abre Ajustes o Configuración de tu teléfono. Accede al apartado Seguridad y emergencia (el nombre puede variar ligeramente según el modelo). Entra en Alertas de emergencia inalámbricas. Pulsa en Historial de alertas. Ahí podrás consultar el texto completo de la alerta, junto con la fecha y la hora en la que fue emitida.

¿El lunes mejora el tiempo?

La alerta por vientos y fenómenos costeros pasa de rojo a naranja (leve mejoría) a las nueve de la noche del domingo. No será hasta el lunes a mediodía cuando la Aemet dé por controlada la situación en la costa, aunque el foco pasa al interior. Se esperan "rachas muy fuertes en la Cordillera y Picos a final del día".

La semana comienza con cielos nubosos y chubascos generalizados a partir de la mañana. La cota de nieve sube a los 1200 metros al inicio del día hasta por encima de 2000 metros a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en descenso ligero en la mitad este y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso, será puntualmente notable en zonas de la mitad oeste.