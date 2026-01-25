Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil

La borrasca "Ingrid" tiene en alerta roja a Asturias por fenómenos costeros. Se esperan vientos de 100 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros entre las 12.00 y las 22.00 horas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ante esta situación de riesgo extremo, miles de asturianos de un total de 20 concejos han recibido una alerta de protección civil en su móvil para informarles del peligro en el litoral.

La recomendación del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) es "extemar la precaución y evitar acercarse a la costa". Han enviado un mensaje ES-Alert a los veinte concejos costeros: Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, El Franco, Coaña, Navia, Valdés, Cudillero, Muros del Nalón, Avilés, Castrillón, Gozón, Soto del Barco, Carreño, Gijón, Villaviciosa, Caravia, Colunga, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva.

El mensaje que ha llegado a los teléfonos móviles es el siguiente:

Alerta de protección civil / LNE

Para hacer un seguimiento de la evolución del episodio se ha activado el PLATERPA (Plan Territorial de Emergencias del Principado de Asturias) en fase de alerta, nivel 1. Esta fase de vigilancia, previa a la emergencia, se activa cuando existen informaciones que por su evolución desfavorable pudiesen generar emergencias donde tuviesen que aplicarse medidas de protección civil. El nivel 1, de los dos existentes, implica el seguimiento y análisis de las previsiones existentes y su evolución. La Fase de Alerta puede desembocar en una situación de emergencia, por lo que se pasará a la Fase de Emergencia, o bien no evolucionar y producir la vuelta a la normalidad.

¿Qué debo hacer ante una alerta roja?

Desde el servicio de emergencias recuerdan las medidas de precuación en caso de fenómenos costeros. "No se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. No se arriesgue a sacar fotografías o videos cera de donde rompen las olas y si ve a otras personas en riesgo, adviértales del peligro", detallan.

Estas son las recomendaciones del Servicio de Emergencias del Principado para aquellas personas que vivan o se encuentren en zonas marítimas:

Hay que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en la proximidad del mar.

Aléjese de zonas próximas a la costa, una fuerte ola podría ocasionar un accidente.

Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos siempre que se pueda evitar.

No se sitúe en el extremo de muelles o espigones, ni se arriesgue a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas.

Si ve a otras personas en sitios peligrosos adviértales del peligro.

El aviso rojo de "peligro extraordinario" se justifica por la previsión de mar combinada del Noroeste de 8 a 10 metros, con viento sostenido del Oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 por hora (fuerza 9). Las rachas en la zona costera pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. En la cordillera, aunque en la vertiente leonesa, puede haber acumulaciones de cinco centímetros de nieve, por encima de 1.200 metros, con posibilidades incluso de ventisca.