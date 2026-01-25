La borrasca "Ingrid" desata vientos de hasta 147 por hora y olas espectaculares en Asturias

Eran las diez y media de la mañana de este domingo cuando los teléfonos móviles de los vecinos de los municipios costeros de la región, y quienes entraban desde el interior asturiano, comenzaron a recibir una ruidosa alerta que a más de uno le puso de los nervios. El motivo era el fuerte temporal costero que estaba a punto de desatarse a eso del mediodía. La borrasca "Ingrid" dejó rachas de viento de 147 kilómetros por hora en Cabrales y los 146 en Cabo Busto (Valdés), la segunda y tercera más fuertes registradas en el país. El fuerte oleaje dejó estampas de gran belleza en toda la costa. En la boya de Gijón se midieron olas de hasta 9 metros, 12 en Bilbao. Este lunes llega otra borrasca, de nombre "Joseph", que dejará fuertes lluvias a lo largo de la semana, lo que puede provocar inundaciones.

La alerta roja por temporal en Gijón, en imágenes / Ángel González

Gijón

Al tiempo que los gijoneses recibían la alarma de Protección Civil alertando del aviso Rojo por fenómenos costeros, el día despertaba con viento, como era de esperar, y con un cielo despejado que fue desapareciendo con el paso de las horas. Para la hora de comer, el temporal se había desatado y con él las primeras incidencias que se registraron en la ciudad. Por suerte, el mayor susto fue el pitido de los móviles con la estridente alarma, ya que no hubo que lamentar heridos ni grandes daños entre las más de 19 intervenciones que tuvieron que realizar los Bomberos desde la nueve de la mañana.

Las zonas más afectadas fueron La Camocha, con un corte de carretera por la caída de un árbol, y la parroquia de Monteana en donde un poste del alumbrado público cedió junto a la marquesina. En zona urbana, las principales víctimas fueron varios vehículos en las calles Anselmo Solar (Viesques), Reconquista (Ceares) y Sierra del Sueve (Nuevo Gijón) que sufrieron el impacto de ramas. Con una marea brava y ensañándose contra el Rinconín, la playa de San Lorenzo, recién fortificada en la zona de la Escalerona, aguantó los envites coincidiendo con la pleamar de las nueve de la noche.

Previamente, Policía Local, al igual que ya había hecho en las dos jornadas anteriores, cortó el paso desde la Rampla hasta la Escalerona para evitar que algún insensato bajara a la arena, advertencia no atendida por algún perro suelto que por poco siguió los pasos del que tuvieron que rescatar esta semana. También se desplegaron efectivos de Protección Civil que custodiaron el muro en caso de haber alguna emergencia. En la punta de Lequerica, lugar de estampas increíbles con el salto de las olas en temporal, el mar se portó y no dejó la imagen de otras ocasiones, pese a que se acercaron personas que tuvieron a bien no considerar las medidas de seguridad de las autoridades.

Oviedo

En Oviedo también se dejó sentir el viento, que obligó a cerrar el parque San Francisco a las 12.40 horas por prevención. También causó la caída de cascotes en diferentes edificios de la ciudad, entre ellas el número 10 de la calle Uría. Se desprendió la tela protectora de un andamio en la calle Santa Ana y se desplazó la señalización de obras en la Ronda Sur.

EN IMÁGENES: temporal de invierno en la comarca de Avilés / M. V./ LNE

Avilés

En Avilés, hubo pequeños desprendimientos y sobre las dos cayó un árbol en la zona de Zeluán. La mayor incidencia se registró en la rula avilesina, donde el viento levantó la techumbre. En Salinas se cerró el paseo marítimo y hubo espectaculares olas en La Peñona.

Derrumbe de un muro

Además, el derrumbe de un muro, perteneciente a una nave industrial en desuso en la zona del polígono de La Central, cortó desde aproximadamente las 14.00 horas uno de los dos principales accesos a la localidad de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), sin heridos.