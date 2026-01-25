Esto es lo que los camioneros asturianos han perdido por el cierre del Huerna: "No caía un copo de nieve"

Los transportistas asturianos estudian la posibilidad de emprender reclamaciones ante la Dirección General de Tráfico por las pérdidas económicas causadas por el cierre de la autopista del Huerna y la carretera de Pajares: desde el pasado viernes por la mañana estuvieron sin actividad más de 21 horas a causa del riesgo de nevadas en todo el Noroeste.

La decisión, tomada por la DGT indignó a los transportistas, que consideraban que las vías estaban en condiciones para transitar. Las asociaciones del sector calculan que las pérdidas de los camioneros asturianos por estar parados pueden superar los 70.000 euros en total. Se estima que por camión se pierden 600 euros y que hubo unos 120 vehículos parados durante toda la jornada. Durante los episodios de riesgo meteorológico, las restricciones al tráfico pesado se activan en función de los avisos emitidos por los servicios de predicción y de los protocolos de seguridad establecidos para la red viaria.

"El cierre de las autopistas fue una medida arbitraria e inexplicable desde el punto de vista técnico", asegura Manuel Ángel García Menéndez, presidente de la patronal CETRA, que reclama la dimisión de Pere Navarro, director general de Tráfico, al igual que hizo la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). "Lo correcto en situaciones así es hacer lo habitual, que es embolsar a los camiones (retenerlos y agruparlos de forma controlada en una zona habilitada) cuando las condiciones no permitan la circulación. Parar durante tantas horas tiene un coste económico enorme. Estamos muy cansados, el sector está agotado y estudiamos pedir reclamaciones", zanjó García.

Ovidio de la Roza, presidente de la patronal Asetra, también dejó claro el enfado de su asociación. "Estamos indignados. Paralizar al sector un día entero, sin caer un copo de nieve, es inadmisible. No se puede parar toda una actividad estando secas las carreteras y en perfecto estado de circulación. Es kafkiano, es incomprensible", aseguró.

De la Roza destaca que "quien haya tomado esta decisión no tiene ni idea de cómo funciona el sector". También critica a la Delegación del Gobierno, liderada por Adriana Lastra. Según los transportistas, cerrar el tráfico es una decisión "exagerada" para "evitar cualquier tipo de gestión".

El líder de Asetra no descarta realizar reclamaciones a la DGT, aunque tiene poca esperanza en que llegasen a buen puerto, en el caso de presentarlas. "Es muy difícil que las admitan. No suelen hacernos caso. Pero el coste económico es muy grande", finalizó.