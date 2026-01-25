El campo asturiano teme perder la preferencia de los consumidores con Mercosur: “Cuando levantábamos la cabeza llega esto”

"Cuando levantábamos cabeza, con precios razonables que permitían vivir de esto llegó Mercosur", lamenta Verónica Molleda. Está al frente de una ganadería de carne en Pola de Siero. Mercosur es también objeto de desvelos de un tiempo a esta parte de Francisco Pérez-Puchal. Suma tres años como productor de Faba de Asturias IGP: "Será la puntilla a un cultivo por el que aposté porque me gustaba el campo, pero también por eché números entonces y salían las cuentas". Dulce es la miel que produce Julio Fernández en Boal, pero amargos sus pensamientos: "Cuando entre en vigor lo de Mercosur nos tendremos nada que hacer ante grandes productores como por ejemplo Argentina".

La carne, la faba y la miel asturianas –la primera en mayor medida– son las tres grandes producciones de Asturias en riesgo, según el sector, por la competencia que se avecina una vez entre en vigor el tratado de libre comercio que ha firmado la UE con la alianza sudamericana Mercosur, que engloba a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay –Bolivía está en vías de entrar–, y que todo indica que el Consejo Europeo dará vía libre a su aplicación pese a que el Europarlamento aprobó esta semana remitirlo al Tribunal de Justicia para analizar ciertos aspectos.

Movilizaciones

Por este motivo los agricultores y ganaderos asturianos, junto al resto de españoles, seguirá con las movilizaciones (el día 29 habrá tres simultáneas en el Principado en Barres, Bustio y Campomanes) para tratar de frenar el acuerdo o, como poco, que se apliquen garantías que impidan esa "competencia desleal" a la que se verán obligados hacer frente. Aseguran que los países del otro lado del charco tienen menos controles a la producción y, por tanto, sus alimentos son menos seguros y más baratos. Y así se ganarán al consumidor.

Hablan de pérdidas de cientos de empleos y de explotaciones, abocadas muchas al cierre si las cuentas no salen. Con el campo asturiano, liderado por URA, COAG, ASAJA y USAGA, se han alineado el Gobierno del Principado y todos los partidos políticos –aunque por diferentes motivos y con diversos matices–, además de numerosas entidades como Asincar (industria cárnica), cooperativas, el Colegio de Veterinarios o distintas marcas de calidad.

Verónica Molleda, ganadera: "Hemos dejado de producir a pérdidas, pero con Mercosur caerá el precio"

"Yo no creo que el consumidor vaya a decantarse por la carne asturiana porque tenga más calidad, aunque sea más cara. Soy muy pesimista", expresa Verónica Molleda. Esta polesa de 30 años se puso en 2022 al frente de la ganadería en la que ahora cría unas 45 reses para carne. En casa, su padre había tenido toda la vida vacas, aunque no era su ocupación principal: "Cuando lo iba a dejar me dio pena y lo cogí". No se arrepiente del paso dado, aunque sí lamenta todos los obstáculos: enfermedades, burocracia, dificultades de comunicación con los servicios de la Consejería de Medio Rural...

Y ahora llega Mercosur, que amenaza la bonanza de precios de la que disfrutan desde hace un tiempo. "Ahora se paga lo justo, dejamos de producir a pérdidas como antes", matiza. El kilo de carne de ternera asturiana ronda los 9 euros y medio, hace cinco años tres o cuatro euros menos. "Mecosur hará bajar de nuevo el precio, no será rentable producir", advierte. "Yo vivo de esto ahora bien, pero si empezamos a perder, mal asunto".

Julio Fernández, apicultor: "La miel argentina es la que más tememos, el país es un gran productor"

La Boalesa es la marca bajo la que produce Julio Fernández, presidente de la marca Miel de Asturias IGP. Una dulce y arraigada actividad en la región –sobre todo en el Occidente– que vive un momento amargo desde hace un puñado de años: la amenaza del avispón asiático, la varroa que ataca a las abejas, los vaivenes meteorológicos que han mermado la producción... Y ahora llega la sombra de Mercosur para un sector más bien pequeño en Asturias, con unos 1.500 profesionales que se ocupan de unos 30.000 colmenares.

"La miel argentina es la que más tememos, es un gran productor. Cuando empiece a entrar a lo grande no tendremos nada que hace en precio y ya se sabe lo que pasa en el mercado", explica. En Boal cuida 700 colmenas de las que puede obtener al año unos 10.000 kilos, aunque la cifra ha oscilado en los últimos años, entre 8.000 el peor, 12.000, el mejor. Sacar un kilo de miel puede costar a un apicultor asturiano unos 3,5 euros. A un argentino "infinitamente" mucho menos.

Francisco Pérez-Puchal, agricultor: "Tenía tierra; eché números con la faba y las cuentas salieron de aquella..."

"Mi opinión es muy pesimista. No hay nada que hacer si aplican Mercosur, ni ayudas, ni medidas que lo conviertan en un mal menor. Será la muerte del sector primario en general", sentencia Francisco Pérez-Puchal. Tiene en Las Regueras una plantación de 3,2 hectáreas de fabas (blanca y verdina) y está adscrito desde hace tres años a la IGP. Con 38 años decidió hacerse profesional del campo: "Tenía tierras familiares y siempre me atrajo. Eché números y salieron bien de aquella, así que me lancé y profesionalice".

Cultiva también fisalis, cría asturcones, tiene invernaderos... "No me arrepiento. A mí de aquí no me sacan", sentencia. Teme a la faba boliviana –Bolivia negocia entrar en Mercosur como quinto país–, que tirará por el suelo los precios. Algo ya hay, pero será mucho mayor en cuanto eche a andar el tratado. Ahora un kilo de faba IGP ronda los 19 euros. La boliviana u otra de fuera, menos de la mitad: se puede encontrar por 7. "Producen muy barato, además. A mi me cuesta producir un kilo unos 10 euros sumando productos para las plagas, maquinaria, tiempo, estructuras....".