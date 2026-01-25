La clara alerta de la DGT conductores asturianos por lo que llega: "Guarda tu coche en garaje"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso Rojo para Asturias por fenómenos meteorológicos adversos costeros este domingo, día 25 de enero.

Según Aemet entre las 12.00 horas y las 22.00 horas de mañana se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de la oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.

Ante esta situación desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) reitera a la población que se extremen las precauciones.

Pide a los ciudadanos que no se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. También les insta a que no se arriesguen a sacar fotografías o videos cera de donde rompen las olas y que si ven a otras personas en riesgo, les solicita que les adviertan del peligro. Además, el "pitido" del teléfono para alertar del peligro en la costa asturiana por la borrasca "Ingrid" ha pillado a muchos por sorpresa este domingo. En torno a las diez de la mañana los móviles situados en los 20 concejos costeros sonaros a la vez con un mensaje claro: "Aléjese de los lugares próximos a la costa".

La Dirección General de Tráfico (DGT) amplía estas precauciones a los propietarios de coches eléctricos, que pueden verse seriamente afectados por las condiciones climatológicas de la borrasca. "¿Sabías que los vehículos #eléctricos son más sensibles a las bajas temperaturas? Cuando el termómetro baja, tanto la capacidad como el rendimiento de su batería se ven afectado", expresan a través de su cuenta oficial de la red social X.

Tal y como explica la revista de la DGT, "a diferencia de los coches de combustión, los eléctricos participan de un proceso más sensible al termómetro porque su sistema central (la batería) no genera calor de forma inherente, por lo que los efectos de las bajas temperaturas se hacen mucho más evidentes. Cuando el termómetro baja, tanto la capacidad como el rendimiento de una batería de vehículo eléctrico se ven muy afectados. Y es que las reacciones químicas que permiten liberar energía y aceptar carga se ralentizan, por lo que el coche puede sufrir una disminución de autonomía y alargar los tiempos de carga. Por ello, es fundamental adoptar ciertos hábitos". Para ello, desde la Dirección General de Tráfico recomiendan "evitar que la batería se descargue completamente o, en la medida de lo posible, mantenerla al 100 % durante largos periodos cuando el coche no está en uso. Algunos expertos aconsejan situar el estado de carga en torno al 80 % como máximo al cargar y mantenerla así el mayor tiempo posible en el día a día y en un uso habitual, salvo que se vaya a realizar un desplazamiento largo".

"También hay que procurar dejar el vehículo aparcado en un lugar lo más cálido o protegido del viento posible (lo ideal es en un garaje). Es muy recomendable tener un enchufe en propiedad, por lo que si se cuenta con uno, debería también estar protegido de las inclemencias climatológicas. Si no es posible aparcarlo en garaje, buscar al menos un espacio resguardado o incluso bajo una farola, ya que una temperatura ambiente algo mayor puede marcar una diferencia muy apreciable. Si el coche dispone de función de precalentamiento de la batería, lo más aconsejable es utilizarla. Poner en marcha la climatización mientras que el vehículo está conectado al punto de carga también permite calentar el habitáculo sin gastar la batería. Este gesto no sólo mejora el confort, sino que evita que se pierda parte de la autonomía eléctrica por tener que calentar el interior estando ya en marcha. Evidentemente, debemos hacer esto si se va a conducir el vehículo poco después de que se haya recargado. Si va a ser al día siguiente o un tiempo después, no merece la pena. Estos cuidados previos permiten que, cuando hayamos arrancado y estemos circulando, la batería trabaje en unas condiciones menos adversas y se reduzca el impacto que el frío puede tener en la autonomía real".