Críticas a las "pésimas condiciones" del aparcamiento para camiones de Pola de Lena

El PP asturiano cargó esta mañana contra las “pésimas condiciones” del aparcamiento de emergencia para camiones de Pola de Lena, una infraestructura estatal en la que permanecieron varias horas el pasado viernes los transportistas que no pudieron circular por la autopista del Huerna ni por la carretera de Pajares, cerradas de forma preventiva ante la amenaza de nevadas. La decisión provocó una fuerte indignación en el sector.

Los camioneros denuncian, además, el mal estado del aparcamiento, donde aseguran que no hay agua potable ni servicios adecuados, entre otras carencias básicas.

“Asturias está claramente carente de áreas de estacionamiento seguras y permanentes para camiones, un déficit histórico que penaliza al sector del transporte y que se hace especialmente visible en infraestructuras como la de Pola de Lena”, señaló el diputado del PP asturiano Pedro de Rueda.

El parlamentario subrayó que el actual estatus de aparcamiento de emergencia es plenamente compatible con su uso como área permanente para transportistas, siempre que se dote de los servicios necesarios, como iluminación suficiente, vigilancia, aseos, zonas de descanso y condiciones mínimas de seguridad.

De Rueda criticó que, mientras otras comunidades avanzan hacia modelos europeos de áreas seguras, en Asturias “los transportistas siguen siendo enviados a espacios improvisados, sin servicios y sin garantías”. A su juicio, se trata de una falta de aprovechamiento de una infraestructura que podría generar riqueza en el concejo de Lena y ofrecer un espacio digno a un sector “indispensable”. Asimismo, sostuvo que “el Gobierno de Pedro Sánchez tiene abandonadas las infraestructuras logísticas en Asturias”.

Quejas de camioneros

Los transportistas asturianos estudian la posibilidad de emprender reclamaciones ante la Dirección General de Tráfico (DGT) por las pérdidas económicas derivadas del cierre del Huerna y de Pajares. Desde la mañana del viernes permanecieron más de 21 horas sin actividad debido al riesgo de nevadas en todo el noroeste peninsular.

La decisión, adoptada por la DGT, indignó al sector, que considera que las vías reunían condiciones suficientes para el tránsito. Las asociaciones de transportistas estiman que las pérdidas podrían superar los 70.000 euros, con un perjuicio medio de 600 euros por camión, tras permanecer parados alrededor de 120 vehículos durante toda la jornada.

Durante los episodios de riesgo meteorológico, las restricciones al tráfico pesado se activan en función de los avisos emitidos por los servicios de predicción y de los protocolos de seguridad establecidos para la red viaria.