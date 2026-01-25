Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incidentes ferroviarios en Asturias por el temporal: árboles caídos, un choque contra un poste...

Adif tuvo que establecer alternativas por carretera en varios convoyes

Un tren de cercanías en Asturias.

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Incidentes ferroviarios en la red asturiana de cercanías a consecuencia del temporal. Un tren de media distancia que realizaba esta tarde el trayecto entre Oviedo y Llanes tuvo que suspender su circulación tras la caída de un árbol sobre la vía. Adif, gestor de la infraestructura, activó un plan alternativo de transporte por carretera entre Ribadesella y Llanes.

No fue el único incidente registrado. Otro tren de media distancia, que cubría el recorrido entre Santander y Oviedo, golpeó un poste de madera entre San Vicente de la Barquera y Unquera. No se produjeron daños personales y el convoy pudo continuar hasta Unquera, donde finalmente quedó suprimido. En este caso, también se habilitó transporte alternativo por carretera.

Además, la circulación entre Ribadeo y Cudillero se vio afectada por la caída de otro árbol sobre la vía. Un tren que realizaba el trayecto Oviedo-Ferrol solicitó el retroceso hasta Cudillero. Se estableció igualmente un plan alternativo, aunque la circulación se restableció poco después.

TEMAS

