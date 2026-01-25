Incidentes ferroviarios en Asturias por el temporal: árboles caídos, un choque contra un poste...

Incidentes ferroviarios en la red asturiana de cercanías a consecuencia del temporal. Un tren de media distancia que realizaba esta tarde el trayecto entre Oviedo y Llanes tuvo que suspender su circulación tras la caída de un árbol sobre la vía. Adif, gestor de la infraestructura, activó un plan alternativo de transporte por carretera entre Ribadesella y Llanes.

No fue el único incidente registrado. Otro tren de media distancia, que cubría el recorrido entre Santander y Oviedo, golpeó un poste de madera entre San Vicente de la Barquera y Unquera. No se produjeron daños personales y el convoy pudo continuar hasta Unquera, donde finalmente quedó suprimido. En este caso, también se habilitó transporte alternativo por carretera.

Además, la circulación entre Ribadeo y Cudillero se vio afectada por la caída de otro árbol sobre la vía. Un tren que realizaba el trayecto Oviedo-Ferrol solicitó el retroceso hasta Cudillero. Se estableció igualmente un plan alternativo, aunque la circulación se restableció poco después.