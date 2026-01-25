El paso al frente de Verónica Molleda para mantener la galería familiar en Pola de Siero: "Ahora vivo de esto, pero no sé si seguirá siendo rentable"
Vende el kilo de carne a 9 euros, cuatro o cinco más que hace unos años: "Mercosur hará caer de nuevo los precios"
«Yo no creo que el consumidor vaya a decantarse por la carne asturiana porque tenga más calidad, aunque sea más cara. Soy muy pesimista, es que además vivimos en un tiempo en que los críos no saben de dónde viene la leche, los pollos... Lo ven en el supermercado y punto. Nuestro oficio está muy alejado del consumidor», expresa Verónica Molleda. Esta polesa de 30 años se puso en 2022 al frente de la ganadería en la que ahora cría unas 45 reses para carne. En casa, su padre había tenido toda la vida vacas, aunque no era su ocupación principal: «Cuando lo iba a deja rme dio pena y lo cogí. Yo estudié administrativo y trabajaba en un almacén de piensos».
Aunque se vea sacrificado, asegura que la actividad agroganadera facilita más la conciliación que otras profesionales fuera de casa. "Lo que debe quedar claro es que si la gente tiene problemas para tener hijos o fundar una familia en los pueblos no es por esto, que organizándote te deja mucha libertad, sino porque a veces nos dejan sin servicios, sin pediatra, sin escuelas... y así se complica todo".
No se arrepiente del paso dado, aunque sí lamenta todos los obstáculos: enfermedades, burocracia, dificultades de comunicación con los servicios de la Consejería de Medio Rural... Y ahora llega Mercosur, que amenaza la bonanza de precios de la que disfrutan desde hace un tiempo. «Ahora se paga lo justo, dejamos de producir a pérdidas como antes», matiza. El kilo de carne de ternera asturiana ronda los 9 euros y medio, hace cinco años tres o cuatro euros menos. «Mecosur hará bajar de nuevo el precio, no será rentable producir», advierte. «Yo vivo de esto ahora bien, pero si empezamos a perder, mal asunto».
Cuentas
Echa cuentas: su rentabilidad va bien con vender un ternero cada mes y medio, unos 16 o 18 año año. «Pero es que a veces no llegas a tiempo a la venta, porque tenemos muchos requisitos de alimetación, fitosanitarios... En medicamentos también hay cada vez más controles. Y todo esto no se exige a los países de Mercosur. Lo justo sería que se nos exija a todos por igual».
Miembro de la junta directiva de la IGP Ternera Asturiana, Verónica Molleda se ha puesto a predicar con el ejemplo y ha vuelto a cebar, porque hay escasez. «La gente empezó a vender al destete, porque no le salí rentable y se pagan muy bien los terneros. Pero hay necesidad y es necesario volver a cebar», reclama.
