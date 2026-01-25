La Policía Nacional emite una alerta que también afecta a los conductores asturianos: comprobar los bajos de los coches y dar un golpe con la mano al capó

Asturias está en pleno temporal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo en el Principado por fenómenos meteorológicos adversos en el litoral. Entre las 12.00 horas y las 22.00 horas se espera mar combinada del noroeste de 8 a 10 metros, con viento de la oeste fuerza 8, ocasionalmente fuerza 9.

Al oleaje se suma el viento. En Cabo Busto se registraron rachas de 116 kilómetros por hora, la segunda más alta del país, a las once de la mañana.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 26 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos generalizados a partir de la mañana. Cota de nieve subiendo de 1.200 metros al inicio del día hasta por encima de 2.000 metros a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en descenso ligero en la mitad este y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso, será puntualmente notable en zonas de la mitad oeste. Viento flojo de componente sur, con rachas muy fuertes en la Cordillera al final del día; moderado del suroeste en litorales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 14.

De hecho, las bajas temperaturas se notan a la hora de pasear o salir a la calle (si la lluvia lo permite). Un frío por el que la la Policía Nacional ha querido emitir un mensaje a través de sus canales sociales para alertar a los ciudadanos sobre algo que ocurre en nuestros coches si los dejamos aparcados en la calle.

Noticias relacionadas

Tal y como explican, "con el frío, los animales buscan refugio. Los gatos callejeros buscan lugar para refugiarse y ese lugar puede ser el motor, las ruedas o el chasis. Si arrancamos sin comprobar, podemos poner en peligro al animal sin darnos cuenta", aseguran. Por ello, la Policía recomienda dar uno leves toques al capó del coche antes de subirnos para avisar al animal (en caso de que lo haya) de que salga del coche.