El PP, con los transportistas por el "bloqueo" del Huerna

El senador del Partido Popular por Asturias José Manuel Rodríguez “Lito” ha mostrado el pleno apoyo a los transportistas, que prevén reclamar indemnizaciones por los graves perjuicios sufridos tras el cierre de la autopista del Huerna el pasado viernes ante el riesgo de nevadas, unas compensaciones que el propio sector estima en alrededor de 600 euros por camión. En total, serían unos 70.000 euros de pérdidas por más de 12 horas inmovilizados por la Dirección General de Tráfico, que preveía tener bloqueada la AP.66 para el tráfico pesado hasta este domingo, si bien a última hora del viernes cambió de decisión tras una jornada en la que le llovieron las críticas.

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), supermercados como Mercadona o Alimerka, partidos políticos se mostraron contrarios al cierre de la autopista, principal vía de comunicación terrestre de Asturias con la Meseta.

Pérdidas

Lito Rodríguez ha advertido de que incluso la cifra de 600 euros se podría quedar corta. En este sentido, ha recordado que la Ley del Contrato de Transporte establece un coste de 40 euros por cada hora de paralización del vehículo, con un máximo de 10 horas diarias. Solo por este concepto, la inmovilización ya supone hasta 400 euros. A ello hay que añadir la dieta diaria del conductor, que supera los 70 euros, así como las horas extraordinarias realizadas, que deberán ser abonadas por las empresas de transporte, sin que la DGT vaya a compensarlas, lo que eleva de forma evidente el perjuicio económico sufrido. “Una mala decisión política no puede recaer exclusivamente sobre el sector”, ha indicado el senador

Rodríguez ha puesto también el foco en el impacto personal y familiar sufrido por los transportistas. El Reglamento europeo del tacógrafo obliga a realizar un descanso semanal de 45 horas tras seis jornadas consecutivas de trabajo, lo que afecta especialmente a aquellos conductores que inician su ruta el domingo. “Hablamos de camioneros que salen de casa el domingo para que el lunes no falte de nada en los supermercados”, ha señalado. De haberse prolongado la situación, muchos de ellos se habrían visto obligados a pasar el fin de semana en aparcamientos de camiones, sin poder regresar a sus hogares, dice: “No es lo mismo tomar esta decisión un martes o un miércoles, que un viernes, no han tenido en cuenta la parte humana del sector”.

Lastra, "escondida"

El senador del PP ha sido especialmente crítico con la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, a la que ha acusado de mantenerse desaparecida. “La delegada está escondida mientras cientos de transportistas siguen pagando las consecuencias de una decisión sin planificación ni gestión”, ha afirmado.

Rodríguez ha denunciado además la falta absoluta de medios para afrontar este tipo de situaciones. “Si nieva, las quitanieves tienen que circular; y si nieva tanto que ni siquiera con quitanieves se puede circular, lo mínimo es tener infraestructuras preparadas”, ha recalcado. En este sentido, ha calificado de vergonzoso el estado del aparcamiento de Villallana, que apenas cuenta con cuatro aseos portátiles y carece de espacios donde los conductores puedan asearse, comer o descansar en condiciones dignas. “Primero se ponen los medios y después, si es imprescindible, se imponen retenciones forzosas”, ha sentenciado.

El Partido Popular ha anunciado que apoyará cualquier reclamación de indemnización que presenten los transportistas por una decisión que considera arbitraria, irracional y tomada para no gestionar absolutamente nada, optando por “paralizarlo todo, que siempre es lo más fácil”.

Finalmente, el senador popular ha anunciado que el PP pedirá explicaciones en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.