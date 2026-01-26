Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 26 de enero de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

Fulgencio Saura Calixto, profesor de Investigación del CSIC, ofrecerá hoy lunes una conferencia sobre «La nueva posición social de la mujer: ¿igualdad o superioridad de género?», tema que desarrolla en uno de sus ensayos, en un acto que tendrá lugar a las 19.30 horas en el Club, con entrada libre hasta completar aforo; el ponente cuenta con una amplia trayectoria académica y científica y será presentado por Miguel del Valle Soto, catedrático de la Universidad de Oviedo y reconocido investigador en el ámbito de la salud y el rendimiento deportivo.

RIDEA

A las 19.00 horas, el salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos acoge la conferencia «La obra de Ildefonso Sánchez del Río en Oviedo y la polémica sobre su protección», a cargo de Carmen Adams Fernández, catedrática de la Universidad de Oviedo, e Ignacio Ruiz Latierro, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; la sesión, que se celebrará en el Palacio del Conde Toreno (plaza de Porlier, nº 9, 1.º, Oviedo), pondrá fin al ciclo «Ildefonso Sánchez del Río, ingeniero de Caminos. El legado de un ingeniero».

MUSOC

El Teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de Hijra, dentro de la XIV Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies (MUSOC). Dirigida por Shahad Ameen, la película, una producción de Arabia Saudí de 2025 con una duración de 115 minutos, es un drama que explora el vínculo entre distintas generaciones de mujeres saudíes durante un viaje por el desierto hacia La Meca

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Ateneo Jovellanos

En el Antiguo Instituto, a las 19.00 horas, Luis Rubio Bardón impartirá la conferencia, «Aún recuerdo aquel ayer... canciones inolvidables» enmarcada en el ciclo «Música e imágenes» y en la que el protagonista hablará de las canciones que más recuerdos le evocan.

Ateneo Obrero de Gijón

En el salón de actos del Antiguo Instituto, a las 19.00 horas, se celebrará el recital de poemas y canciones «Gloria Fuertes para mayores» en donde el equipo de Teatro La Máscara dirá los poemas, con Renèe Jaitt a la guitarra, Pablo Velasco, con las canciones y la narración Boni Ortiz.

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se inaugura la muestra «Una vida de creación», de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en un horario de lunes a viernes de 8:15 a 21:15 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de febrero se podrá visitar la exposición «13», de creadoras asturianas. Esta se ha configurado a partir de la creación del calendario y agenda de igualdad 2026 «Creadoras Contemporáneas en Asturias». Hasta el 29 de enero se podrá visitar «Asturies de l’A a la Z», de Eva Rami. También estará, hasta el 25 de enero, la muestra «Melquiades Álvarez. El Centro Reformista». Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

«Las mujeres del Urriellu» en las Jornadas de Montaña, Viajes y Aventura

A las 19.45 horas, en el auditorio de la Casa de Cultura, Ana Isabel Martínez hablará sobre «Mujeres en el Urriellu. Nueve décadas de historia»._La suya forma parte de las cinco sesiones exploración y conocimiento de la montaña a través de los testimonios de expertos en actividades como espeleobuceo, escalada, alpinismo o barranquismo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Club de lectura «Una habitación propia» sobre Elena Garro

A las 17.30 horas, en la Casa de las Mujeres , el club de lectura feminista «Una habitación propia» inicia el ciclo «¿Hubo escritoras en el boom latinoamericano?», que contará con la participación de María del Carmen Alfonso García, catedrática de Literatura Española del departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. En la sesión de hoy se charlará en torno a la novela «Inés», de Elena Garro. Dramaturga, novelista y poeta, consideradala madre del realismo mágico aunque ella rechazaba ese término al considerarlo una etiqueta mercantilista del gremio editorial. Su vida se vio opacada bajo la sombra del esposo y escritor, Octavio Paz.

Presentación del poemario «Sentimientos» de Andrés Navarro

La asociación cultural La Serrana, en colaboración con la Asociación de Antiguos Trabajadores del área III, han organizado para hoy, en el salón de actos del Centros de Servicios Universitarios, a las 19.00 horas, la presentación del poemario «Sentimientos», de Andrés Navarro Garrido. El autor es es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Oviedo y muy pronto comienza sus estudios sobre los Quesos Asturianos en cuyo ámbito se le reconoce como una autoridad. En 1982 publica el primer catálogo sobre los quesos asturianos con motivo de la Primera Feria del Queso y del Vino ocupando la dirección técnica de la misma hasta 1988, cuando es nombrado director de la Agencia de Consumo del Principado . Fue cocreador del Instituto Europeo Interregional de Consumo y vicepresidente del mismo hasta 1995.

Concierto mixto en el Conservatorio Julián Orbón

A las 19.00 horas, en el Auditorio del Conservatorio, tendrá lugar un concierto del coro mixto del centro, con alumnado de distintas especialidades. Como pianistas repertoristas estarán: Carlos Galán, Alma González y Penélope Aboli

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Las Cuencas

«Esclavos del carbón», exposición en las Escuelas Dorado de Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga, hasta el 30 de enero, la exposición «Esclavos del carbón», sobre los destacamentos penales mineros en Orallo y Villaseca de Laciana, en León. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición de los socios de la Asociación AFAC en Laviana

La exposición fotográfica «Socios de AFAC» (Asociación Fotográfica a Contraluz) puede verse hasta el 7 de febrero en el Cidan de Pola de Laviana. Hay imágenes de todo tipo. El horario de visita es de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes.

Centro

Pola de Siero muestra las obras del XXI Certamen «Casimiro Baragaña»

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero exhibe los cuadros premiados y finalistas del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea «Casimiro Baragaña». Pueden verse hasta el 31 de enero. Horario: de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y sábados, de 11.00 a 13.30 horas. En esta edición participaron 82 artistas y se exponen 28 obras, entre las galardonadas y las seleccionadas como finalistas, con técnicas y temáticas diversas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición «Esto es un agujero», de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Carabanchel-Madrid) presenta en Llanes la exposición «Esto es un agujero», con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar —del dibujo y la fotografía a la instalación—, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura)de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Vegadeo exhibe arte asturiano en repulsa por el genocidio palestino

La exposición itinerante «Arte asturiano contra el genocidio palestino» ha recalado en la Casa de Cultura de Vegadeo, donde estará hasta el 4 de febrero en horario de 15.00 a 21.00 horas (días laborables). La muestra reúne obras de más de una treintena de artistas a iniciativa de Cultura Asturiana con Palestina.