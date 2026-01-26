Asturex Open Days 2026: dos décadas impulsando la internacionalización empresarial desde Asturias

La Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias (Asturex) celebra el 20 aniversario de su fundación con una nueva edición de Asturex Open Days, los días 3 y 4 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Bajo el lema "Nuestro destino: El Mundo", este encuentro consolida su posición como el principal evento de internacionalización empresarial de la región.

Consulta el programa completo y regístrate aquí Programa Regístrate

Un programa diseñado para conectar Asturias con el mundo

La edición 2026, que conmemora dos décadas de trabajo de Asturex, mantendrá el formato que demostró su eficacia en 2025, cuando se realizaron más de 650 reuniones B2B entre empresas asturianas y expertos internacionales. Este año, las empresas participantes podrán acceder a la Red Exterior de Asturex, compuesta por 31 colaboradores especializados que cubren 51 mercados internacionales, además de 26 consultores en áreas clave como aspectos legales, fiscales, logística y marketing digital.

Inauguración de alto nivel y reflexión sobre 20 años de exportación

El evento arranca el 3 de febrero a las 17:30 horas con un acto inaugural que incluye dos mesas redondas conducidas por el director general de Asturex, Bruno López. La primera, "20 años exportando Asturias al mundo", contará con la participación de Alberto Robles y Teresa Vigón, dos de los anteriores directores generales de Asturex, quienes compartirán la evolución de la internacionalización empresarial asturiana en estas dos décadas.

La segunda mesa redonda, "Presente y futuro de la internacionalización", reunirá a María Calvo, Vicepresidenta de Asturex y Presidenta de FADE, y a Borja Sánchez, Presidente de Asturex y Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias.

La jornada inaugural incluirá la conferencia magistral "Abrazar la incertidumbre" a cargo de Álvaro Neil, el broche de una jornada que repasa la trayectoria y crecimiento de Asturex, como sociedad que impulsa la promoción exterior de la empresa asturiana.

Speakers' Corner: conocimiento especializado en formato ágil

El día 4 de febrero, de 10:00 a 13:20 horas, se celebrarán 10 ponencias especializadas en formato de 20 minutos. El programa de Speakers' Corner aborda tres grandes áreas:

Branding y marketing digital:

Tiago Lemos presentará "Cómo construir una marca internacional sin perder el acento"

Daria Krauzowicz analizará "Zero-click search + IA Mode: lo que cambia en SEO y publicidad digital"

Antonio Lana expondrá "Cómo exportar cuando el comprador es una máquina"

Aspectos legales y fiscales:

Marta Corral abordará la adaptación legal del ecommerce a mercados internacionales

Álvaro Fernández, de Deloitte, tratará los aspectos fiscales clave de la internacionalización

Patricia Aira presentará estrategias jurídicas para internacionalizar

Javier Aurelio Rodríguez Pérez, de Ontier, expondrá sobre el desplazamiento internacional de trabajadores

Inteligencia de mercados:

Iñaki Oroz analizará la inteligencia comercial como herramienta de éxito

Antonio Viñal Casas presentará las claves para acceder al Sudeste Asiático (ASEAN)

Marcos José de Almeida explicará el funcionamiento de la Zona Franca de Manaus como plataforma de acceso a Brasil

A las 16:00 horas, Tania Martínez cerrará el programa con la ponencia "EE.UU.: Nuevo Escenario Comercial y Regulatorio".

Reuniones personalizadas y asesoramiento especializado para el impulso internacional

Veinte años después de su creación, Asturex conmemora su aniversario en un momento en el que el número de empresas asturianas exportadoras regulares se ha duplicado, evidenciando la transformación del tejido empresarial regional y su creciente orientación internacional.

Para Bruno López, Director General de Asturex, la jornada del 4 de febrero representa "una oportunidad única para que las empresas asturianas accedan en un solo día a todo el ecosistema de profesionales que las acompañan en su proceso de internacionalización, desde aspectos legales y fiscales hasta inteligencia de mercados y marketing digital".

Inauguración de Asturex Open Days en 2025 / Cedida a LNE

Las empresas inscritas podrán mantener reuniones individuales programadas tanto con los colaboradores de la Red Exterior como con el equipo técnico de Asturex. El sistema de citas previas, disponible en opendays.asturex.org/expertos, permite a cada empresa diseñar su propia agenda según sus necesidades específicas de internacionalización.

Para todo el equipo de Asturex es una ocasión especial ya que Asturex Open Days también es el punto de encuentro en Asturias de toda la Red Exterior y los colaboradores en origen, un momento para planificar la estrategia anual y compartir herramientas para apoyar la estrategia internacional de las empresas asturianas.

Cómo participar

La inscripción es gratuita y está abierta para todas las empresas interesadas en iniciar o fortalecer su presencia internacional. El programa completo y el formulario de inscripción están disponibles en opendays.asturex.org.

Los Asturex Open Days 2026 confirman el compromiso de la Sociedad de Promoción Exterior con la internacionalización del tejido empresarial asturiano.

