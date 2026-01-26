Asturias, país invitado a la edición de 2027 del gran encuentro profesional de la música celta en la ciudad escocesa de Glasgow: con estand propio y seis bandas en la programación

Asturias será el país invitado en la edición de 2027 del Showcase Scotland, el encuentro profesional de música folk y de raíz que se celebra anualmente en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en el marco del festival Celtic Connections, una de las grandes citas internacionales de la música celta.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ayer en Glasgow, explicó que Asturias reforzará su presencia institucional en este encuentro con un estand propio y con seis grupos en la programacion del Showcase. La Consejería propondrá las formaciones que integrarán la delegación artística asturiana y la dirección del Celtic Connections se encargará de la selección final. Las promotoras musicales también tendrán su espacio en la muestra profesional.

Asturias recogió el testigo de Quebec, la provincia canadiense invitada en la actual edición, en un acto institucional celebrado ayer y que contó con la actuación de los músicos asturianos Rubén Bada y Pepín de Muñalén. La Consejera de Cultura intervino para destacar "el valor de las lenguas propias, la creación cultural como expresión de comunidad y la necesidad de proteger el patrimonio inmaterial y los derechos lingüísticos, en coherencia con los principios que inspiran el festiva"l.

“Xeneración a xeneración, a lo llargo de los sieglos, fuimos escribiendo la nuestra propia historia, espresándonos nesta vieya llingua milenaria, anguaño minorizada, na que-yos toi falando agora. Con ella, y colos meyores recursos que nos dio la nuestra tierra, los sos habitantes fuimos texendo comunitariamente una gran cultura de enorme riqueza", declaró.

Vanessa Gutiérrez se reunió con varios responsables de instituciones encargadas de la difusión de lenguas como el gaélico escocés y el galés y se refirió a las raíces celtas compartidas por los países que participan en el Celtic Connections, "un legado común que se expresa a través de la música, la oralidad y una concepción abierta y dialogante de la cultura". “Tradición, diversidá y diálogu cultural danse la mano nesti encuentru, que comparte con nós el raigañu d’una identidá marcada y una vocación d’apertura que amplía sin llímites los nuestros horizontes”, manifestó la Consejera.

La titular de Cultura aludió a la presencia de artistas asturianos en el festival escocés "sostenida durante décadas". “Los y les artistes asturianes lleven munchos años apostando la vida, el bagaxe y el talentu pola difusión de la nuestra cultura, compartiendo l’alma del nuestru pueblu con dalgunos de los meyores artistes del mundu”, indicó.

El Principado confeccionará la propuesta artística y la programación de la edición del Showcase Scotland de 2027 en coordinación con el festival y el sector musical asturiano. Asturias aparecerá en todo el material promocional oficial del Showcase Scotland y se promocionará en la presentación principal del evento. El Principado aprovechará la ocasión para difundir la gastronomía y la cultura sidrera.

La Consejería de Cultura reseña que el festival se celebra en Glasgow, reconocida por la Unesco como Ciudad de la Música, "un distintivo que avala su compromiso con la creación, la diversidad cultural y la protección del patrimonio musical como elemento central de progreso y dinamismo". Añade que el Celtic Connections congrega cada año a más de mil artistas, con una programación con cientos de actividades y que congrega a más de 100.000 espectadores.

"La participación en el Celtic Connections se enmarca en la estrategia de apoyo a la industria musical asturiana y a su profesionalización e internacionalización, con especial atención a la música folk y tradicional", hace constar, junto a otras acciones impulsadas desde la Consejería de Cultura, tales como "las ayudas a empresas culturales, las nuevas líneas específicas para la cultura tradicional y las escuelas de música, el apoyo a festivales y eventos singulares en el medio rural o la colaboración con grandes citas internacionales como el Festival Intercéltico de Lorient".