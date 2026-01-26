La paradoja de las residencias de mayores en una Asturias: ¿por qué no se ocupan muchas plazas cuando la región está muy envejecida?

El índice de envejecimiento de Asturias alcanzó el año pasado cifras históricas. Y la tendencia va al alza, constituyendo un desafío estructural profundo. Este crecimiento imparable no solo marcará el futuro del mercado laboral, sino que, cada vez más, convierte en fundamentales para la sociedad determinados servicios. Como las residencias de mayores. En España existe actualmente un déficit de 100.000 plazas residenciales para alcanzar la cifra ideal de cinco por cada 100 mayores de 65 años.

Una problemática que no se da en Asturias. El Principado es una de las seis comunidades españolas que lleva años superando esta cifra. En concreto, cuenta un superávit de 1.043 plazas. No obstante, y por contradictorio que pueda parecer, está la última en lo que a ocupación se refiere, con un porcentaje que no llegaba al 59 por ciento en 2024 (la media española es de 82,4 por ciento), según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Para los profesionales, esta baja ocupación sugiere “una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan”. A la vez que ponen en duda datos como los de Extremadura, de la que dicen tiene “un poco creíble” porcentaje de ocupación del cien por cien.

En aumento desde 2010

El número de plazas residenciales para personas mayores en la región lleva aumentando desde 2010, cuando la cifra se situaba en 13.202 plazas. En los últimos catorce años, y a excepción de algún ligero descenso, la oferta ha ido mejorando considerablemente, hasta alcanzar las 15.437 plazas en 2024. Esto establece que el tamaño medio de las residencias en Asturias es de 64,5 plazas. Una cifra ligeramente inferior a la media nacional, que si sitúa en 73,5.

En lo que respecta a la financiación de estas plazas, más del 60 por ciento son públicas. En concreto, 9.623 frente a las 5.814 que son privadas. Esto quiere decir que hay 3,34 plazas de carácter público por cada 100 personas mayores de 65 años, un número ligeramente superior al 2023 y superior a la media nacional. Cifra que se reduce a 2,02 en el caso de las privadas.

En el conteo de plazas públicas se incluyen tanto aquellas de centros pertenecientes directamente al Principado como las concertadas en centros privados y las que se financian con la prestación vinculada al servicio.

Nuevo modelo de cuidados

El Ministerio de Derechos Sociales planteó hace tres años con las comunidades una estrategia de desinstitucionalización para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hora, lo que, de lograrse, “reduciría la necesidad de plazas residencias”. Este objetivo se complementa con la humanización de los centros con un nuevo modelo residencial.

Sin embargo, en la asociación critican que España no ha dado pasos en esta estrategia reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio. “Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares”, advierten.

En Asturias, la estrategia para la transformación del modelo de cuidados de larga duración para personas adultas “Cuidas”. Con ella, el Principado busca “poner en el centro a las personas”, avanzando, en el caso de las residencias, hacia sistemas más “hogareños” como la de los apartamentos con cuidados y las pequeñas unidades de convivencia.

Un ejemplo es la residencia Santa Teresa de Oviedo, la segunda más grande de Asturias, y cuya séptima plaza será reconvertida en dos unidades de convivencia con capacidad para veinticuatro personas con dependencia leve y en situación de fragilidad psicosocial.