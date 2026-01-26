A Barbón y a Cofiño les dan una lección (de historia) para empezar la semana: así han conocido el origen de su "poder"

No se entiende el presente sin conocer el pasado. Y muchas de las cosas que pasan ahora tienen su explicación –o al menos guardan relación– en lo que sucedió siglos atrás. De ahí la importancia de exposiciones como la de «Leyes pioneras del Reino. Un viaje al pasado a través de las leyes con las que nos gobernamos hace mil años», impulsada por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León y la Junta General del Principado de Asturias.

La misma está abierta hasta el próximo 6 de febrero en el palacio de los Conde de Toreno, en Oviedo, y con su visita se pueden conocer esos más de cinco siglos de historia por los que transitó el viejo Reino de Asturias y León (711-1230), además de las etapas anteriores: la Hispania Romana (31 aC- 466) y la Hispania Visigoda (466-711).

A ese antiguo reino que unió a asturianos y leoneses se refirió en su visita a la exposición Juan Cofiño y, en concreto, al Fuero de León y a los Decreta, de Alfonso V y Alfonso IX, respectivamente, «hitos significativos en la historia porque son normas muy trascendentales, son el antecedente del moderno derecho constitucional porque sometían el poder real al control político por primera vez y además se hacía con la participación de los ciudadanos. Son el primer derecho escrito positivo de nuestra historia».

Cofiño recorrió este lunes la muestra acompañado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, además de José Luis Chamosa, presidente de la academia leonesa, y su director, Vicente Carvajal. Para los cuatro ejerció de guía el comisario José Manuel Rodríguez, quien hizo un repaso de trece siglos con una reseña a los acontecimientos más importantes, sin olvidar personajes y documentos de relevancia.

El Presidente de la Junta General animó a visitar y conocer una muestra centrada en «algo que es realmente importante en la historia de nuestro país, que fue la etapa de los reyes Alfonso V y Alfonso IX», recordando que el Reino de León «no fue otra cosa que la continuación de los viejos reinos de Asturias» con el traslado de la capital de Oviedo a León. De ahí una colaboración institucional que responde a los lazos históricos y también a la proximidad geográfica entre Asturias y León.

Textos

En la exposición no faltan los textos jurídicos a los que hizo referencia el Presidente de la Junta, como el Fuero (1017-1020) y los Decreta de 1188. Estos últimos, como recordó Cofiño, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013 en tanto que se consideran la «referencia al sistema parlamentario europeo más antigua que se conoce hasta el presente».

El guía José Manuel Rodríguez, durante la visita con Chamosa, Carvajal, Barbón y Cofiño (los cuatro de espaldas). / Mariola Riera

La exposición puede verse de lunes a viernes, de 17 a 20 horas; los sábados, de 12 a 14, y de 17 a 20 horas; y los domingos, de 12 a 14.30 horas. La entrada es libre y en la misma se puede ver un amplio y completo mural con la cronología del reino, de la política y los principales acontecimientos históricos. Hay visitas guiadas para grupos si se conciertan con antelación.

La muestra se refuerza con conferencias. La próxima, tercera y última del ciclo, tendrá lugar este viernes 30 de enero, a las 19.30, en el mismo Palacio de los Condes de Toreno, sede a su vez del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). Será a cargo de José Avelino Gutiérrez González, que hablará de la formación de los territorios de Asturias y León entre los siglos VIII y XIII.

Además, en febrero tendrán lugar dos actos conmemorativos en la Junta General del Principado: el jueves día 5, a las 19.30 horas, se leerán los preceptos de los Decreta de 1188; y el día 6, los del Fuero de León de 1017. Todo, insistió Juan Cofiño, para «dar visibilidad» a unos acontecimientos «claves» en la historia de España y, por supuesto, de Europa.