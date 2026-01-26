Colas para beber sidra en FITUR: el chigre del stand de Asturias despachó 1.000 botellas (o 6.000 culines)

El Gobierno de Asturias ha cerrado su participación en Fitur con un balance positivo, marcado por la intensa actividad profesional desarrollada en el estand, en el que se han duplicado las reuniones empresariales respecto a la edición anterior, lo que consolida el espacio del Principado como un auténtico centro de negocios al servicio del sector turístico. La Terraza del Paraíso -el espacio reservado al empresariado- acogió 318 reuniones profesionales, en las que participaron 107 empresas y 860 agentes, lo que sitúa el expositor asturiano como uno de los principales puntos de encuentro empresarial de la feria.

A esta intensa agenda se sumaron los contactos comerciales del equipo de Turismo de Asturias, que mantuvo 17 reuniones con medios de comunicación nacionales e internacionales para cerrar acuerdos de publicidad y generación de contenidos, así como y la organización de viajes de prensa para garantizar la promoción de la comunidad en mercados estratégicos a lo largo del año

Oficinas en el exterior

Además, se han mantenido reuniones de trabajo con los responsables de diez oficinas españolas de turismo en el exterior, dependientes de Turespaña -Fráncfort, Múnich, Roma, Milán, Lisboa, Londres, La Haya, París, Irlanda y Bruselas-. Dada la relevancia estratégica del mercado americano y los estrechos vínculos históricos y culturales con Asturias, se ha celebrado una reunión específica con el responsable de la Oficina Española de Turismo en México, en el marco de la estrategia de internacionalización.

Junto con su dimensión profesional, el estand de Asturias ha mantenido una intensa actividad divulgativa dirigida al público final. Cerca de 40.000 personas participaron en las actividades desarrolladas en el espacio del Principado, lo que consolida el estand como un lugar de encuentro abierto y dinámico.

Las consultas que realizaron los visitantes fueron muy diversas, con un claro predominio del interés por rutas, experiencias y propuestas vinculadas a la naturaleza, el turismo activo y el aprovechamiento de los recursos durante todo el año, en coherencia con el modelo turístico que promueve el Gobierno del Principado.

La gastronomía volvió a ocupar un lugar destacado en la programación, especialmente durante el fin de semana. El chigre asturiano sirvió cerca de 6.000 culines de sidra a lo largo de la feria, a los que se sumaron talleres y degustaciones de productos agroalimentarios con sello de calidad como las IGP Chosco de Tineo, Ternera Asturiana y Miel de Asturias. Esta propuesta permitió acercar al público la riqueza de la despensa asturiana y reforzar el papel de la cocina como elemento identitario y palanca de desarrollo del medio rural.

La actividad del estand se completó con una amplia programación de presentaciones institucionales y profesionales, todas ellas retransmitidas en directo a través de las redes sociales, lo que aumenta su alcance más allá del recinto ferial.

Mensajes

Esta edición de Fitur ha servido también para reforzar mensajes clave de la política turística del Principado, como el liderazgo en turismo sostenible, a través de la campaña "Respeturismo", y la conmemoración del 40.º aniversario del turismo rural. Esta efeméride reconoce la experiencia pionera iniciada en Taramundi que hoy sitúa al Principado como referente de un modelo ligado al territorio, a las personas y a la conservación del entorno.

La participación en Fitur se enmarca en la Estrategia de Turismo 2020-2030 del Gobierno de Asturias, que apuesta por un crecimiento equilibrado, desestacionalizar la demanda e internacionalizar el destino sin renunciar a una sostenibilidad entendida de forma integrada como base de futuro del sector y del desarrollo territorial de la comunidad.