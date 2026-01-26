Confirma la devolución de hasta 2.500 euros por parte de Hacienda a cotizantes asturianos: a partir de los 65 años, pero solo a los que lo soliciten

En unas semanas comenzará la campaña de la renta 2025-2026. Del 2 de abril hasta el 30 de junio de 2025 se podrá realizar la presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2024.A la hora de la hacer la conocida "declaración", muchos usuarios desconocen las deducciones a las que tienen derecho por su condición laboral o familiar.

Los gastos deducibles son aquellos que pueden restarse de tus ingresos brutos para calcular el impuesto a pagar. En función de tu situación personal y profesional, podrás desgravar distintos conceptos.

Si eres propietario o inquilino, podrás deducir intereses de la hipoteca (para viviendas adquiridas antes de 2013), gastos de conservación y reparación de la vivienda, deducciones por alquiler para jóvenes, familias numerosas o personas con discapacidad.

Del mismo modo, también existen deducciones por movilidad sostenible, como la compra de vehículo eléctrico (deducción del 15% hasta 3.000 euros) y la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos (hasta 4.000 euros deducibles).

Pero también existe una deducción de 2.500 euros por convivir con un mayor, un incentivo que busca reforzar la cohesión social y apoyar a los hogares en los que se combina el trabajo, las responsabilidades cotidianas y el cuidado de ascendientes.

De este modo, el ahorro en la Renta de hasta 2.550 euros por convivir con un mayor depende de la edad del ascendiente y de ciertos requisitos adicionales.

Cuando se trata de una persona de al menos 65 años, la reducción es de 1.150 euros en la cuota tributaria. En cambio, si el ascendiente supera los 75 años, la deducción se eleva a 2.550 euros, lo que supone un apoyo mucho más relevante en términos de alivio fiscal. Este beneficio se aplica por cada persona que cumpla con los criterios, de manera que una familia con varios ascendientes a su cargo puede ver multiplicado el efecto positivo en su declaración. El requisito central es la convivencia, que debe haberse producido al menos durante la mitad del ejercicio fiscal. Además, el ascendiente no puede tener ingresos superiores a 8.000 euros anuales, salvo los que estén exentos, y tampoco haber presentado una declaración de IRPF con una cuota superior a 1.800 euros.

El ahorro en la Renta de hasta 2.550 euros por convivir con un mayor está destinado a quienes asumen la responsabilidad de cuidado de sus ascendientes.

Esto incluye tanto a los hijos como a otros familiares directos que convivan en el mismo hogar y acrediten la relación. La medida busca incentivar la protección y la atención dentro del entorno familiar, en un contexto donde cada vez más hogares se ven obligados a integrar a los mayores en su dinámica diaria por razones económicas o de salud.

Es importante señalar que, aunque el contribuyente no esté obligado a presentar declaración, sí puede hacerlo voluntariamente para beneficiarse de esta deducción.