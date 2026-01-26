¿Se dejará de pagar por aparcar en Asturias como en Orense?: esto es lo que dicen los Ayuntamientos

El alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, ha suprimido desde el 1 de enero la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), la zona azul, al considerar que las cantidades recaudadas eran mínimas, y "no había conseguido la rotación de vehículos". Desveló con su decisión una realidad que no es ajena a las ciudades asturianas: "Con las aplicaciones móviles, la gente pagaba y estaba todo el día con el coche aparcado en la misma zona". La ORA en Orense recaudaba unos 700.000 euros, y el Ayuntamiento pagaba a la empresa encargada de gestionarla casi 1,3 millones, por lo que resultaba deficitaria. Es un poco pronto para valorar los efectos de esta medida, ¿pero podría ser factible algo así en Asturias?

En la región se oyen voces desde hace tiempo contra un sistema que nació para forzar la rotación de aparcamientos, pero que se ha convertido con el tiempo "en un negocio y en una fuente pura y dura de recaudación", como denuncia Dacio Alonso, de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, quien defiende no obstante el sistema de aparcamiento de Mieres, cuya zona azul es gratuita.

La situación en Oviedo

La recaudación supone 3,39 millones de euros (sin contar las sanciones), de los que poco menos de la mitad van para la empresa que la gestiona. Hay 2.714 plazas de aparcamiento afectadas por la ORA, la mayoría, 2.293, correspondientes a la zona azul, el resto a la zona verde para residentes, 421. En la primera, cada hora cuesta 0,90 euros, en la segunda, 0,65 euros. Oviedo no solo no se plantea eliminar el cobro, sino que va a profundizarlo. En diciembre se dio un nuevo impulso a la ORA, definiendo hasta seis zonas en la ciudad, con dos de ellas de bajas emisiones. Como indicó el primer teniente de Alcalde, Ignacio Cuesta, "estamos conformando los pliegos de la nueva licitación, donde valoraremos distintas tarifas y tiempos máximos de estacionamiento en función de las particularidades de cada zona (importante actividad comercial, equipamientos públicos, carácter eminentemente residencial…) También estudiamos implantar espacios y precios específicos para residentes, algo que no existe en la actualidad".

Los principales partidos de la oposición tampoco consideran que haya que renunciar a la zona azul. Para Sonsoles Peralta, de Vox Oviedo, "puede ser una herramienta útil de ordenación del estacionamiento si se aplica con sentido común y pensando en los vecinos". El PSOE ovetense no quiso manifestarse.

Gijón, en plenos cambios

Como Oviedo, Gijón está trabajando en una nueva ordenanza ORA, buscando enfocarse más en zonas turísticas, introducir zonas de colores (rojo, naranja y verde) con tarifas y usos diferenciados, y crear tarjetas especiales para residentes y comercios, eliminando restricciones para vehículos sin distintivo y recuperando beneficios para residentes y personas con movilidad reducida. En 2025, la zona azul supuso un importante pellizco, una media mensual de 364.954 euros, lo que hace una recaudación anual de 4,3 millones de euros. Existen 13 zonas distribuidas por la ciudad que se planean unificar y expandir, añadiendo plazas en zonas como El Rinconín y la avenida de José Manuel Palacio para 2026, con un objetivo de añadir 1.250 plazas en total.

En los años 90, Gijón llegó a tener 6.500 plazas de zona azul, que se fueron reduciendo hasta unas 4.500. Para el concejal de Movilidad de Gijón, Pelayo Barcia, no puede compararse Orense con Gijón. "La ORA de Orense afectaba a muy pocas calles, era mínima, por lo que no tiene sentido plantear una medida así en Gijón, máxime cuando la concesión no se renueva hasta 2031", indica. Para Barcia, "el objetivo de la ORA se cumple en Gijón, la rotación de aparcamiento en horario laboral".

Avilés recauda unos 2 millones

En Avilés, la recaudación de la zona azul, sin contar las sanciones, ronda los dos millones de euros. Hay 1.032 plazas azules, 636 plazas naranjas y 877 verdes. En total, 2.545 plazas de ORA. La zona azul genera una rotación de 5,52 aparcamientos diarios por plaza durante las nueve horas de regulación. En el caso de la zona naranja, ese dato es de 2,75 aparcamientos, mientras que la zona verde es de una, ya que se trata de un estacionamiento de veinticuatro horas ininterrumpidas. "Antes de la implantación de la ORA había calles en las que no se producía ningún tipo de rotación de vehículos, había dobles filas permanentes y en todo el ámbito en el que se implementó la ORA existían problemas de aparcamiento porque no se garantizaba la posibilidad de aparcar en esas zonas. Precisamente esto fue lo que motivó en su día el estudio y la implantación del sistema ORA, una propuesta que sigue funcionando a día de hoy y que es un instrumento útil tanto para mejorar la movilidad colectiva como para garantizar la rotación", opina Pelayo García, concejal de Movilidad de Avilés.

Siero piensa en la ampliación

En Siero, se está planteando la ampliación de la ORA, pasando de 658 a 973 plazas de zona azul en la Pola y Lugones, elevando la recaudación desde los 400.000 a los 700.000 euros. Como contrapartida, la primera media hora de estacionamiento será gratuita. El planteamiento sierense, donde el gobierno local no ha querido opinar sobre el asunto, no convence a Juan Luis Berros, portavoz del PP en Siero, quien recalca que la filosofía de la zona azul es la rotación de los aparcamientos y no la recaudación. "Se está desvirtuando la finalidad de la ORA. En Pola de Siero y Lugones se está ampliando fuera de la zona central, y además hay una discriminación de la Pola por razones políticas. Lugones es la localidad con más población y la que más crece, y sin embargo es la que tiene menos plazas de zona azul, porque es el caladero de votos del alcalde", indica Berros. El portavoz del PP añade que son partidarios de la ORA, pero nunca con fines recaudatorios. "Se pueden bajar las tarifas y se pueden reservar plazas para los residentes, como dice la propia ordenanza".

Por su parte, Silvia Tárano, de Podemos en Siero, también cree que debe haber un cambio de rumbo. "Nosotras defendemos una planificación de la movilidad y del estacionamiento más sensata, que apueste, para empezar, por alternativas reales al uso del vehículo privado. Es necesario frenar la dinámica actual, recuperar las plazas de aparcamiento eliminadas, crear aparcamientos verdaderamente disuasorios y, por tanto, gratuitos y regular el estacionamiento en los centros urbanos para facilitar la rotación, con un tiempo inicial sin coste. A partir de ahí, cualquier ingreso debería revertir en el municipio mediante una gestión enteramente pública", indica. Y añade: "La deriva del gobierno de Siero y sus socios, que les lleva a privatizar incluso los aparcamientos disuasorios, está dificultando la movilidad de las vecinas y vecinos. Y con ello se perjudica gravemente al pequeño comercio y a familias que no tienen plaza de garaje y ahora se encuentran con que tienen que pagar 30 euros al mes y sin garantía de poder aparcar"

Josué Velasco, de Vox en Siero, defiende el modelo de Jácome en Orense. "Lo llevamos demandando más de dos años. Cada minuto que un conductor pierde buscando aparcamiento es un minuto que no está comprando en el comercio local. Eso no lo recoge ninguna estadística de ingresos de la ORA pero sí se ve reflejado en cómo el comercio de proximidad se muere, mientras vemos cómo los grandes centros comerciales, donde se puede aparcar de forma gratuita y sin límite de tiempo, ganan más peso".

Llanes, para el verano

En Llanes, la zona azul se circunscribe al verano, momento de mayor afluencia de turistas, y a ocho calles del centro de la villa, pero va a ampliarse este año a ocho meses. La nueva ORA distinguirá entre Zona Azul y Zona Verde, y entre distintos tipos de usuarios: residentes (R), residentes temporales (RT), trabajadores (T) y visitantes (V). El alcalde Llanes, Enrique Riestra, resalta que el Ayuntamiento debatirá en unos días una nueva ordenanza que introduce cambios en la ORA, como la eliminación de la primera media hora gratuita, la ampliación de la zona azul a ocho meses, el aparcamiento de pago en domingo y la creación de la zona verde, gratis para residentes. "No nos preocupa la recaudación, pero sí la movilidad durante buena parte del año. La ordenanza actual se había quedado obsoleta y solo daba servicio durante los tres meses de verano y en Semana Santa, ademas con poco más de 100 plazas. No cubría las necesidades de movilidad", destaca el regidor. "A partir del 1 de marzo, quienes pagan la viñeta en Llanes tendrán más posibilidades de aparcamiento. Y los ingresos por el canon que cobrará el Ayuntamiento se destinarán a movilidad: aparcamientos, carriles bici…", añade.

Óscar Torre, portavoz del PSOE de Llanes, subraya por su parte que la zona azul se implantó en 2013, con los socialistas en el gobierno y con el consenso de todas las fuerzas políticas y las tres asociaciones turísticas locales. "Siempre fuimos favorables a la zona azul, y lo seguimos siendo, el problema es que la nueva normativa elimina la primera media hora gratis y habrá que pagar también los domingos, por lo que hay es un afán recaudatorio" por parte del gobierno municipal, que comparten Vecinos por Llanes y PP. El mismo sistema de Llanes se sigue en el concejo de Gozón, con zona azul en verano.

Cangas de Onís defiende la rotación

José Manuel González Castro (PP), alcalde de Cangas de Onís, indica que "la zona azul en Cangas de Onís cumple un objetivo esencial: garantizar una rotación real de los vehículos y facilitar que vecinos, trabajadores y visitantes encuentren aparcamiento en el centro urbano sin dar vueltas interminables ni colapsar las calles". Para González, "no se trata de recaudar, sino de ordenar el uso del espacio público, que es limitado. La experiencia demuestra que, sin regulación, muchos vehículos ocupan plazas durante todo el día, impidiendo el acceso a quienes necesitan hacer gestiones, acudir al comercio local o trabajar". Además, "el coste es claramente asumible y socialmente equilibrado: la primera media hora es gratuita y se cobra 90 céntimos por dos horas, una de las tarifas más bajas del entorno". "Esto convierte la zona azul en una herramienta útil y no disuasoria, que favorece el consumo local, el acceso a servicios y la actividad económica del centro", postula. "Por ello, nos planteamos su ampliación a todo el año, ya que el problema del aparcamiento no es exclusivo de la temporada alta. Mantener la regulación de forma continua permite una mejor planificación y estabilidad del sistema, menor saturación en el centro urbano y un reparto más justo de las plazas disponibles", explica. "En definitiva, la zona azul es una solución práctica, de bajo coste y pensada para el interés general, que mejora la movilidad, apoya al comercio local y hace más accesible el centro de Cangas de Onís para todos", resume.

Vanesa González, secretaria general del PSOE de Cangas de Onís, recuerda que "en 2009, la oposición, con González Castro a la cabeza, rechazaba la zona azul. "Yo, igual que hacía entonces, sigo defendiendo la zona azul. Siempre pensé –y sigo pensando– que es una herramienta útil para ordenar el aparcamiento en el centro y facilitar que los vecinos puedan encontrar sitio. Pero también creo que esa ordenación debe beneficiar tanto a quienes viven en el casco urbano como a quienes viven en los pueblos del concejo. Porque la realidad es que mucha gente de la zona rural utiliza el coche cada día para bajar a Cangas a trabajar, comprar, ir al médico o hacer gestiones. Para todas esas personas, disponer de un aparcamiento mínimamente accesible es fundamental. No pueden dejar de usar el coche y, además, necesitan tener garantizado algún espacio donde estacionar sin que suponga un problema", añade González.

Sistema "pervertido", según Consumidores

Dacio Alonso, de la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias, indica que la organización está "en contra de la ORA, porque no está justificado y legalmente es cuestionable". Razona que "no garantiza un sistema de rotación, que es la esencia del sistema, porque los conductores pagan y no se ven obligados a cambiar de aparcamiento". Para Alonso, "se ha pervertido el sistema, se ha convertido en un negocio y en una fuente pura y dura de recaudación". Además, se ha externalizado el control de la ORA, lo que se traduce en una persecución de los conductores, "que ya pagan viñeta e impuestos, y encima la ORA". Este afán recaudatorio se ve, dice, sobre todo en Avilés. En Oviedo, cree, "el sistema es más tolerante", aseguró. Y defendió el modelo que está establecido en Mieres, que es gratuito, con un tiempo máximo de estacionamiento en una zona de dos horas, tras las cuales es obligatorio cambiar el vehículo de zona.

Los vecinos de Mieres están contentos con el sistema, pero no los comerciantes, que reclaman un sistema de pago para facilitar una mayor rotación. Según el Gobierno municipal mierense, "en los últimos años hemos multiplicado las plazas de aparcamiento mientras apostamos por la peatonalización de la ciudad y la regeneración urbana del corazón comercial movilizando casi 2,5 millones de euros de inversión. Hemos creado más de 700 nuevas plazas de aparcamiento con una inversión de más de 800.000 euros y hemos peatonalizado el corazón comercial de la ciudad con un presupuesto de otros 1,2 millones.