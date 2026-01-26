La DGT lo confirma: el mensaje que está llegando a miles de móviles y puede ponerte en peligro

Millones de mensajes maliciosos atacan a diario -muchos suplantando a organismos públicos- y perjudican a miles de personas, víctimas del fraude online. Los expertos en seguridad explican cómo actúan estos ciberestafadores y cuáles son las claves para reconocer y evitar los engaños en Internet.

Los ciberdelincuentes saben bien cuáles son los puntos flacos de los usuarios y por ello, conocen bien todas las tretas para hacerse pasar por entidades oficiales. Es lo que comunmente se denomina phishing, una técnica cada vez más extendida para obtener desde datos personales hasta comprometida información bancaria. Pero, para ser precisos, ¿en qué consiste realmente este procedimiento de suplantación de identidad?

Una técnica de ingeniería social

El phishing es una técnica de ingeniería social en la que ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas, instituciones o personas de confianza para engañar a los usuarios y robar información confidencial. A través de correos, SMS (smishing) o llamadas (vishing) falsos, buscan obtener contraseñas, datos bancarios o instalar malware.

Los correos fraudulentos a los que debes prestar atención

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organismo responsable del desarrollo de la ciberseguridad en España, ha detectado sucesivas campañas fraudulentas de 'phishing' que implican a la Dirección General de Tráfico.

En su web explican en qué consiste el modus operandi de esta estafa y es que a través de envíos masivos de correos electrónicos y mensajes de texto suplantando a la DGT, los atacantes informan a las víctimas sobre una presunta multa de tráfico pendiente y les instan a efectuar un pago con urgencia.

Estos mensajes incluyen enlaces a páginas fraudulentas. Al pinchar en esos enlaces, los usuarios son redirigidos a páginas web -imitando la oficial de la DGT- donde se les solicitan datos personales y de su tarjeta de crédito para poder realizar el pago. Una vez la víctima ha facilitado la información requerida, los ciberdelincuentes acceden inmediatamente a los fondos en su cuenta bancaria on line.