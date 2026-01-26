Del diseño de antenas al microbioma intestinal, pasando por el tratamiento de lesiones oculares: estas son las 25 mejores tesis de la Universidad de Oviedo

El diseño de antenas, el microbioma intestinal, el tratamiento de lesiones oculares y la presencia de la música en la prensa generalista de la transición son algunas de las temáticas de las tesis doctorales de la Universidad de Oviedo premiadas en la mañana de hoy, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino.

La Universidad ha entregado este lunes los Premios Extraordinarios de Doctorado 2023-2024 a un total de 25 autores de tesis. Del total de trabajos galardonados, 4 son de Artes y Humanidades, 6 de Ciencias, 7 de Ciencias de la Salud, 3 de Ciencias Sociales y Jurídicas y 5 de Ingeniería y Arquitectura.

El Rector, Ignacio Villaverde, ha subrayado en su discurso que todas estas tesis constituyen “una búsqueda racional y sensata de respuestas y, en ocasiones, una manera de seguir haciéndonos preguntas”.

Villaverde ha pedido a las empresas que, a la hora de configurar sus plantillas, valoren más el perfil del doctor. “Para la sociedad y, en particular, para el entorno empresarial y productivo, contar con doctores y doctoras entre sus profesionales es lo que marcará la diferencia entre las mejores y el resto”, ha subrayado el Rector

La tesis es "nuestra patria"

“Me atrevo a decir que, para un universitario doctor o doctora, nuestra patria es la tesis doctoral. Ese lugar al que siempre regresamos o nos regresan”, ha indicado el máximo responsable de la Universidad de Oviedo.

En su defensa de los trabajos doctorales, Ignacio Villaverde ha aseverado que las tesis “generan nuevos saberes y apuntan nuevos caminos para seguir generándolos”. Entre otras contribuciones, las investigaciones doctorales “dan respuestas a problemas y encaran desafíos, ayudan a transferir conocimiento a la sociedad para hacerla mejor, son una herramienta capital de formación y transmisión del conocimiento, son el alma de la Universidad… Por eso debemos protegerlas”.

A continuación, se enumeran las 25 tesis doctorales leídas durante el curso 2023-24 y que esta mañana han recibido la distinción de Premio Extraordinario:

RAMA DE ARTES Y HUMANIDADES

Dra. Dª. Alicia Pajón Fernández

La música en la prensa generalista de la transición: discursos y consenso

Director de tesis, don Julio Raúl Ogas Jofre

Dr. D. Adrián Rodríguez Iglesias

El Corán abreviado entre mudéjares y moriscos: tipología textual y estudio contrastivo

Directores de tesis, doña Raquel Suárez García y don Juan Pablo Arias Torres

Dr. D. Laro del Río Castañeda

Estéticas de la (tele)serialidad. Estudio sobre el concepto “serialidad” y sus aplicaciones a la ficción televisiva

Director de tesis, don Francisco Javier García Rodríguez

Dra. Dª. Paula Argüeso San Martín

Espacios masculinos de solidaridad en la obra de Alasdair Gray y James Kelman

Directora de tesis, doña Carla María Rodríguez González

RAMA DE CIENCIAS

Dra. Dª. Inés Calvete de la Torre

Subproductos agroalimentarios como fuente de compuestos bioactivos con capacidad para modular el microbioma intestinal

Directores de tesis, don Abelardo Margolles Barros y doña Lorena Ruiz García

Dr. D. Miguel Gallegos González

Topología Químico Cuántica en la Era de la Inteligencia Artificial: Una Perspectiva Innovadora sobre la Intuición Química y la Reactividad

Directores de tesis, doña María Aurora Costales Castro y don Ángel Martín Pendás

Dr. D. Guillermo Arias Tamargo

Enfoques modernos en Teoría Cuántica de Campos

Director de tesis, don Diego Rodríguez Gómez

Dr. D. Raúl Llamas Unzueta

Estructuras 3D de carbón poroso obtenidas a partir de lactosuero: procesos de fabricación y aplicaciones

Directores de tesis, don Miguel Ángel Montes Morán y don José Ángel Menéndez Díaz

Dra Dª. Antía Pintor Labandeira

Transformaciones enzimáticas selectivas para la valorización de compuestos orgánicos. Estrategias de inmovilización de enzimas para desarrollar biotransformaciones en disolventes orgánicos

Directores de tesis, don Vicente Gotor Fernández y don Alexey Volkov

Dr. D. Gonzalo Álvarez Pérez

Fundamentos de nano-óptica en materiales de van der Waals hiperbólicos

Directores de tesis, don Pablo Alonso González y don Alexey Yu Nikitin

RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Dr. D. Manuel Chacón Rodríguez

Desarrollo de nuevos modelos de tejido reconstruido in vitro como método alternativo a la experimentación animal en la evaluación de peligros para la salud humana

Directores de tesis, don Jesús Manuel Merayo Lloves y don Álvaro Enrique Meana Infiesta

Dra. Dª. Mairobi Persinal Medina

Desarrollo de dos Medicamentos de Terapias Avanzadas para el tratamiento de lesiones en la superficie ocular

Directores de tesis, doña Sara María Gómez Llames y don Jesús Manuel Merayo Lloves

Dra. Dª. Clara Martínez Cao

Construcción y validación de un modelo de estadiaje clínico para la esquizofrenia

Directores de tesis, doña María Paz García-Portilla González y don Julio Belarmino Bobes García

Dr. D. Álvaro Pérez Valero

Ingeniería metabólica para la biosíntesis de flavonoides metilados en la factoría microbiana Streptomyces albidoflavus. Evaluación de la eficacia antitumoral de flavonoides en un modelo de cáncer colorrectal en ratas

Directores de tesis, don Claudio Jesús Villar Granja y don Felipe Lombó Brugos

Dra. Dª. Julia Martín Vírgala

Klotho soluble como biomarcador de la progresión de daño renal y vascular en la enfermedad renal crónica clínica y experimental

Directores de tesis, doña Natalia Carrillo López y don Jorge Benito Cannata Andía

Dra. Dª. Patricia Martínez Botía

Las plaquetas como reflejo de la salud: una aproximación combinada de proteómica y biología celular

Directora de tesis, doña Laura Gutiérrez Gutiérrez

Dra. Dª. Rocío Fernández Iglesias

Seguimiento de Factores de Riesgo Cardiovascular en la Cohorte INMA-Asturias. Consideraciones Estadísticas y Metodológicas

Directoras de tesis, doña Ana Fernández Somoano y doña Adonina Tardón García

RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Dr. D. Diego Rodríguez Cembellín

Potestad sancionadora y grupos de empresas

Director de tesis, don Alejandro José Huergo Lora

Dra. Dª. Celia Galve González

Estudio de las variables influyentes en el abandono universitario

Directores de tesis, don José Carlos Núñez Pérez y doña Ana Belén Bernardo Gutiérrez

Dra. Dª. Noelia Fernández Avello

El régimen jurídico-laboral transfronterizo de la tripulación en el transporte aéreo

Directora de tesis, doña María del Pilar Jiménez Blanco

RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Dr. D. Ahmed Gharib Sayed Yosry

Diseño y Modelización de una Turbina Hidrocinética de Eje Vertical para Bajas Velocidades

Director de tesis, don Eduardo Blanco Marigorta

Dr. D. Daniel Núñez Díaz

Separación de compuestos valiosos a partir de lodos de EDAR y corrientes acuosas complejas

Directores de tesis, doña Paula Oulego Blanco y don Francisco Amador Riera Rodríguez

Dra. Dª. Giovanna Calvín García

Integración de los efectos de la geometría de la grieta, espesor de la probeta y ratio de tensiones en los estudios de crecimiento de grieta por fatiga: reduciendo la brecha entre el laboratorio y los componentes reales

Directores de tesis, don Miguel Muñiz Calvente y don Haritz Zabala Rodríguez

Dr. D. José Rico Fernández

Diseño de antenas y dispositivos de comunicaciones en bandas milimétricas basados en la aplicación de nuevas técnicas de fabricación aditiva en metal

Directores de tesis, don Óscar Quevedo Teruel y don Manuel Arrebola Baena

Dr. D. Fernando Peña Cambón

Compensación de los errores geométricos en piezas obtenidas mediante fabricación aditiva de hilo fundido

Noticias relacionadas

Directores de tesis, don José Carlos Rico Fernández y don Gonzalo Valiño Riestra