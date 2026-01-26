Del diseño de antenas al microbioma intestinal, pasando por el tratamiento de lesiones oculares: estas son las 25 mejores tesis de la Universidad de Oviedo
La institución académica ha entregado este lunes los Premios Extraordinarios de Doctorado a 4 tesis de Artes y Humanidades, 6 de Ciencias, 7 de Ciencias de la Salud, 3 de Ciencias Sociales y Jurídicas y 5 de Ingeniería y Arquitectura
El diseño de antenas, el microbioma intestinal, el tratamiento de lesiones oculares y la presencia de la música en la prensa generalista de la transición son algunas de las temáticas de las tesis doctorales de la Universidad de Oviedo premiadas en la mañana de hoy, con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino.
La Universidad ha entregado este lunes los Premios Extraordinarios de Doctorado 2023-2024 a un total de 25 autores de tesis. Del total de trabajos galardonados, 4 son de Artes y Humanidades, 6 de Ciencias, 7 de Ciencias de la Salud, 3 de Ciencias Sociales y Jurídicas y 5 de Ingeniería y Arquitectura.
El Rector, Ignacio Villaverde, ha subrayado en su discurso que todas estas tesis constituyen “una búsqueda racional y sensata de respuestas y, en ocasiones, una manera de seguir haciéndonos preguntas”.
Villaverde ha pedido a las empresas que, a la hora de configurar sus plantillas, valoren más el perfil del doctor. “Para la sociedad y, en particular, para el entorno empresarial y productivo, contar con doctores y doctoras entre sus profesionales es lo que marcará la diferencia entre las mejores y el resto”, ha subrayado el Rector
La tesis es "nuestra patria"
“Me atrevo a decir que, para un universitario doctor o doctora, nuestra patria es la tesis doctoral. Ese lugar al que siempre regresamos o nos regresan”, ha indicado el máximo responsable de la Universidad de Oviedo.
En su defensa de los trabajos doctorales, Ignacio Villaverde ha aseverado que las tesis “generan nuevos saberes y apuntan nuevos caminos para seguir generándolos”. Entre otras contribuciones, las investigaciones doctorales “dan respuestas a problemas y encaran desafíos, ayudan a transferir conocimiento a la sociedad para hacerla mejor, son una herramienta capital de formación y transmisión del conocimiento, son el alma de la Universidad… Por eso debemos protegerlas”.
A continuación, se enumeran las 25 tesis doctorales leídas durante el curso 2023-24 y que esta mañana han recibido la distinción de Premio Extraordinario:
RAMA DE ARTES Y HUMANIDADES
Dra. Dª. Alicia Pajón Fernández
La música en la prensa generalista de la transición: discursos y consenso
Director de tesis, don Julio Raúl Ogas Jofre
Dr. D. Adrián Rodríguez Iglesias
El Corán abreviado entre mudéjares y moriscos: tipología textual y estudio contrastivo
Directores de tesis, doña Raquel Suárez García y don Juan Pablo Arias Torres
Dr. D. Laro del Río Castañeda
Estéticas de la (tele)serialidad. Estudio sobre el concepto “serialidad” y sus aplicaciones a la ficción televisiva
Director de tesis, don Francisco Javier García Rodríguez
Dra. Dª. Paula Argüeso San Martín
Espacios masculinos de solidaridad en la obra de Alasdair Gray y James Kelman
Directora de tesis, doña Carla María Rodríguez González
RAMA DE CIENCIAS
Dra. Dª. Inés Calvete de la Torre
Subproductos agroalimentarios como fuente de compuestos bioactivos con capacidad para modular el microbioma intestinal
Directores de tesis, don Abelardo Margolles Barros y doña Lorena Ruiz García
Dr. D. Miguel Gallegos González
Topología Químico Cuántica en la Era de la Inteligencia Artificial: Una Perspectiva Innovadora sobre la Intuición Química y la Reactividad
Directores de tesis, doña María Aurora Costales Castro y don Ángel Martín Pendás
Dr. D. Guillermo Arias Tamargo
Enfoques modernos en Teoría Cuántica de Campos
Director de tesis, don Diego Rodríguez Gómez
Dr. D. Raúl Llamas Unzueta
Estructuras 3D de carbón poroso obtenidas a partir de lactosuero: procesos de fabricación y aplicaciones
Directores de tesis, don Miguel Ángel Montes Morán y don José Ángel Menéndez Díaz
Dra Dª. Antía Pintor Labandeira
Transformaciones enzimáticas selectivas para la valorización de compuestos orgánicos. Estrategias de inmovilización de enzimas para desarrollar biotransformaciones en disolventes orgánicos
Directores de tesis, don Vicente Gotor Fernández y don Alexey Volkov
Dr. D. Gonzalo Álvarez Pérez
Fundamentos de nano-óptica en materiales de van der Waals hiperbólicos
Directores de tesis, don Pablo Alonso González y don Alexey Yu Nikitin
RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. D. Manuel Chacón Rodríguez
Desarrollo de nuevos modelos de tejido reconstruido in vitro como método alternativo a la experimentación animal en la evaluación de peligros para la salud humana
Directores de tesis, don Jesús Manuel Merayo Lloves y don Álvaro Enrique Meana Infiesta
Dra. Dª. Mairobi Persinal Medina
Desarrollo de dos Medicamentos de Terapias Avanzadas para el tratamiento de lesiones en la superficie ocular
Directores de tesis, doña Sara María Gómez Llames y don Jesús Manuel Merayo Lloves
Dra. Dª. Clara Martínez Cao
Construcción y validación de un modelo de estadiaje clínico para la esquizofrenia
Directores de tesis, doña María Paz García-Portilla González y don Julio Belarmino Bobes García
Dr. D. Álvaro Pérez Valero
Ingeniería metabólica para la biosíntesis de flavonoides metilados en la factoría microbiana Streptomyces albidoflavus. Evaluación de la eficacia antitumoral de flavonoides en un modelo de cáncer colorrectal en ratas
Directores de tesis, don Claudio Jesús Villar Granja y don Felipe Lombó Brugos
Dra. Dª. Julia Martín Vírgala
Klotho soluble como biomarcador de la progresión de daño renal y vascular en la enfermedad renal crónica clínica y experimental
Directores de tesis, doña Natalia Carrillo López y don Jorge Benito Cannata Andía
Dra. Dª. Patricia Martínez Botía
Las plaquetas como reflejo de la salud: una aproximación combinada de proteómica y biología celular
Directora de tesis, doña Laura Gutiérrez Gutiérrez
Dra. Dª. Rocío Fernández Iglesias
Seguimiento de Factores de Riesgo Cardiovascular en la Cohorte INMA-Asturias. Consideraciones Estadísticas y Metodológicas
Directoras de tesis, doña Ana Fernández Somoano y doña Adonina Tardón García
RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Dr. D. Diego Rodríguez Cembellín
Potestad sancionadora y grupos de empresas
Director de tesis, don Alejandro José Huergo Lora
Dra. Dª. Celia Galve González
Estudio de las variables influyentes en el abandono universitario
Directores de tesis, don José Carlos Núñez Pérez y doña Ana Belén Bernardo Gutiérrez
Dra. Dª. Noelia Fernández Avello
El régimen jurídico-laboral transfronterizo de la tripulación en el transporte aéreo
Directora de tesis, doña María del Pilar Jiménez Blanco
RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Dr. D. Ahmed Gharib Sayed Yosry
Diseño y Modelización de una Turbina Hidrocinética de Eje Vertical para Bajas Velocidades
Director de tesis, don Eduardo Blanco Marigorta
Dr. D. Daniel Núñez Díaz
Separación de compuestos valiosos a partir de lodos de EDAR y corrientes acuosas complejas
Directores de tesis, doña Paula Oulego Blanco y don Francisco Amador Riera Rodríguez
Dra. Dª. Giovanna Calvín García
Integración de los efectos de la geometría de la grieta, espesor de la probeta y ratio de tensiones en los estudios de crecimiento de grieta por fatiga: reduciendo la brecha entre el laboratorio y los componentes reales
Directores de tesis, don Miguel Muñiz Calvente y don Haritz Zabala Rodríguez
Dr. D. José Rico Fernández
Diseño de antenas y dispositivos de comunicaciones en bandas milimétricas basados en la aplicación de nuevas técnicas de fabricación aditiva en metal
Directores de tesis, don Óscar Quevedo Teruel y don Manuel Arrebola Baena
Dr. D. Fernando Peña Cambón
Compensación de los errores geométricos en piezas obtenidas mediante fabricación aditiva de hilo fundido
Directores de tesis, don José Carlos Rico Fernández y don Gonzalo Valiño Riestra
