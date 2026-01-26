La dispar eclosión de las universidades españolas en la última década: las públicas han crecido el 2% en alumnos; las privadas (que ahora llegan a Asturias) el 129%

Las universidades españolas tienen este curso 1.875.000 alumnos matriculados, su máximo histórico. Sin embargo, el crecimiento ha sido muy desigual. En los últimos 11 años, la cifra de matriculados en las universidades públicas ha aumentado un 2 por ciento, y en las privadas, del 129 por ciento.

Estos datos han sido facilitados esta mañana en Oviedo por Francisco García Pascual, secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, quien ha impartido la conferencia magistral del acto académico de la Universidad de Oviedo con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino.

Garantizar la calidad

Al hilo de la expansión de la oferta universitaria privada, que está irrumpiendo con fuerza en Asturias, el profesor García Pascual ha subrayado que “toda la universidad española tiene que ser de calidad”. Y ha añadido que “nos jugamos el futuro de nuestros jóvenes, de ellos y de ellas, y de la sociedad, porque esos jóvenes son los profesionales de mañana, los que serán periodistas, jueces, profesores, médicos, enfermeras...”.

En lo tocante a la necesidad de garantizar la calidad de todos los centros de enseñanza superior del país, el secretario general de Universidades ha indicado que esas competencias “están transferidas a las comunidades autónomas”. A su vez, ha matizado que el Ministerio de Universidades “va a trabajar, como lo han hecho con la promulgación del Real Decreto 905-2025, de 7 de octubre, en poner los cimientos que permitan a todas las administraciones públicas asegurar esa calidad”.

Noticias relacionadas

Con esta herramienta, el Ministerio se compromete a “hacer el seguimiento necesario” para que “todas nuestras universidades cumplan los requisitos de calidad, que no son los del Gobierno, sino los de toda la sociedad española que quiere que sus hijos y sus hijas estén bien formados”.