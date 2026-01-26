Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enfado en los viajeros al no reembolsar Renfe dinero por los retrasos a causa del temporal

Los pasajeros que sufrieron demoras de dos horas entre Oviedo y Madrid, sin derecho a reembolso por la "meteorología"

Un tren AVE, en uno de los andenes de la estación de tren de León. | | ÁNGEL GONZÁLEZ / M. G. Salas

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Oviedo

Enfado e indignación entre los usuarios del AVE asturiano ante la negativa de Renfe y Adif a reembolsar el importe de los billetes tras sufrir sendos retrasos en un tren del pasado viernes y en otro del anterior sábado, la víspera del trágico accidente ferroviario de Adamuz. La problemática es doble, pero similar en ambos casos.

Los pasajeros del Alvia que viajaban el pasado viernes entre Asturias y Madrid llegaron con dos horas de retraso y tuvieron que realizar un transbordo. El convoy se detuvo en el cambiador de Vilecha y tuvo que regresar a León, ya que el cambio de vías no se pudo realizar, según informó Renfe, debido a que las vías estaban congeladas.

Cuando los pasajeros reclamaron el importe de su billete, al que tenían derecho al tratarse de un retraso superior a 90 minutos, la compañía les trasladó que, al haberse producido la demora por "causas meteorológicas", no procedía la devolución.

Varios viajeros mostraron su disconformidad, al considerar que la responsabilidad recaía en el material ferroviario, que, según señalaron, no soportó la bajada de las temperaturas.

La misma casuística se produjo en un convoy que cubría el trayecto del sábado 17 de enero entre Madrid y Asturias, que también llegó con cerca de dos horas de retraso. La mayoría de los pasajeros reclamó a Renfe la devolución del billete y recibió el mismo argumento que en el caso anterior, atribuyendo la demora a la climatología. "Es una vergüenza", aseguraba una pasajera que acudió a la taquilla de Renfe en Gijón.

