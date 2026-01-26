El campo asturiano redobla su ofensiva contra Mercosur y cortará (a la vez) varias autovías en toda la región: "Enseñamos los dientes y ahora vamos a morder"

"Enseñamos los dientes y ahora nos toca morder". Es el grito del campo asturiano, que no está dispuesto a cesar en sus protestas, como el resto del sector primario de España y de Europa, contra el tratado firmado por la UE y Mercosur. Los "dientes" los enseñaron el pasado viernes 16 de enero, en una multitudinaria protesta con tractores por las calles de Oviedo. Y ahora se disponen "a morder" el próximo jueves 19 de enero.

Las quejas y críticas al acuerdo entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), que creará la mayor zona de libre comercio del mundo, se centran en que se abrirá la puerta a productores sometidos a menos controles y vigilancia que los europeos y, por tanto, los ganaderos del viejo continente competirán en inferioridad de condiciones.

Así las cosas, los líderes de las organizaciones agrarias URA (Borja Fernández), COAG (David Pérez Naya), ASAJA (Ramón Artime) y USAGA (José Pérez) anunciaron este lunes la próxima movilización del jueves: serán tres cortes de autovía simultáneos, de 12 a 14 horas, en Barres (Castropol), Campomanes (Lena) y Bustio (Ribadedeva).

Los cuatro comparecieron juntos este lunes ante la sede de la Consejería de Medio Rural, en Oviedo, para hacer un llamamiento conjunto a la participación en las protestas. No solo a los ganaderos y agricultores, sino a la sociedad en general.

"Los consumidores también están afectados por el acuerdo con Mercosur", advirtió el coordinador general de COAG, David Pérez Naya. "Por eso llamamos a la movilización general para dejar claro el no al tratado".

Pequeño giro

Borja Fernández, de URA, advirtió de que pese a que el Europarlamento ha decididio enviar el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia Europeo para su revisión, no está asegurado que se vaya a frenar. "Ha sido un pequeño giro pero sigue la incertidumbre, porque esto no frena su aplicación. Lo que ahora tenemos que pedir es que la Comisión Europea no vaya a ordenar su entrada en vigor", dijo.

Fernández, como José Pérez, líder de USAGA, hizo referencia a la importancia del voto de los políticos españoles. "El tratado aún hay que ratificarlo y pedimos a los políticos que se posicionen en contra", añadió el coordinador de URA.

Ramón Artime, presidente de ASAJA, criticó con dureza que la UE use el campo "como moneda de cambio para que Alemania venda sus coches en Mercosur". Y recordó que no hay sector económico más golpeado que el primario, ya que se avecina un recorte del 22% en la próxima PAC.