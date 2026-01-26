La financiación de Montero quiebra al PSOE: no solo las federaciones de Asturias y Castilla-La Mancha la rechazan

No son las voces del PSOE asturiano y el de Castilla-La Mancha las únicas discrepantes con el modelo de reforma de financiación autonómica planteado por la ministra María Jesús Montero. Otras federaciones territoriales, de comunidades gobernadas por el Partido Popular, han expresado, con matices distintos, su disconformidad con la reforma que Montero ha puesto sobre la mesa de las comunidades autónomas.

Asturias y Castilla-La Mancha son los únicos territorios que se mantienen como feudos socialistas tras el cambio de 2023, además de Cataluña (favorable a la reforma) y Navarra (que se rige por un cupo). Han expresado su rechazo al modelo de Montoro. Castilla-La Mancha, en manos del crítico Emiliano García-Page, ha empleado un tono vehemente; Asturias, en manos del socialista Adrián Barbón, cuestiona de arriba a abajo el modelo, pero se muestra abierta a negociar si se cambian los criterios. El gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido con elogios la postura de Asturias. La portavoz del ejecutivo castellano-manchego, Esther Padilla, consideró "valiente" la posición de los socialistas asturianos.

En otras comunidades firmantes de la llamada "Declaración de Santiago" y cuyo gobierno está en manos del PP, las federaciones socialistas también han expresado su clara discrepancia y disconformidad, aunque con tonos variados.

El PSOE de La Rioja ve "mejorable" el modelo.

Los socialistas riojanos consideran que la propuesta de la ministra es "positiva para la comunidad", pero "mejorable". "La Rioja debe negociar una mejora", señala el partido, que pide aplicar lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía rijojano. Este artículo señala que deberá tenerse en cuenta el esfuerzo fiscal de La Rioja y que se atenderá a los criterios de "corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial", así como los posibles desequilibros producidos en la región por los efectos derivados de "su situación limítrofe con otros territorios". Los socialistas riojanos han instado al PP a abandonar la "confrontación vacía" para "sentarse a negociar" con "lealtad institucional, rigor y voluntad constructiva".

Los socialistas gallegos ven insuficiente lo previsto para su territorio.

El secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, considera que el reparto que plantea el Ejecutivo central es bueno de base, pero debe "afinarse en la letra y los números. Aunque el modelo de Montero asigna a Galicia unos 587 millones de euros más, el líder del PSOE gallego cree que esa cantidad podría elevarse "a los 800 o 900 millones, siempre que la Xunta esté dispuesta a negociar".

"Claramente insuficiente", dice el PSOE de Castilla y León.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha calificado de "claramente insuficiente" la propuesta del Ministerio porque no responde a las singularidades de la comunidad. Martínez afirmó que aunque el criterio de "población ajustada" beneficia a la autonomía, el resultado final "no cubre el coste real de los servicios". Martínez expuso su posición en una reunión con los alcaldes y alcaldesas del PSOE de la provincia casellano-leonesa. "Se debe incluir el coste efectivo de los servicios, y también hay que tener en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población", recalcó.

"No nos gusta", dice el PSOE de Extremadura.

Los socialistas extremeños también hay puesto reparos al modelo del Ministerio. "Gobierne quien gobierne en Madrid, el PSOE de Extremadura siempre ha defendido lo mismo: equidad frente a ordinalidad y justicia fiscal frente a privilegios", señaló la portavoz socialista Piedad Álvarez, que defiende que la comunidad "que más ingrese es la que más debe aportar para que la que menos tiene y más necesita reciba más". Álvarez cree que "no se prima" el interés de Extremadura y "solamente ganan territorios como Cataluña, Andalucía o Valencia".

El PSOE de Cantabria "no se conforma".

También el secretario general de los socialistas cántabros, que al tiempo es Delegado del Gobierno en la comundidad, ha afirmado que su partido "no se conforma" con la propuesta inicial y apuesta por "reclamar más desde la lealtad, la cooperación y el trabajo compartido".