Los geriátricos de Asturias se enchufan a internet
El Principado gasta 1,2 millones en poner wifi avanzada a 29 residencias públicas
El organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ha adjudicado en 1.232.990 euros el contrato para instalar una red wifi avanzada en 29 centros residenciales de la red pública.
La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation, favorecerá el contacto telemático y la vida social en los centros. Por ejemplo, aseguran en el Principado, "facilitará la comunicación entre residentes y familias, algo especialmente importante para el bienestar de las personas usuarias y la tranquilidad de sus familias y allegados".
Ejecución
La obra, con un plazo de 41 semanas, consiste en la instalación de más de mil puntos de acceso wifi en las residencias y ha sido adjudicada a la empresa R. Cable y Telecable Telecomunicaciones. La nueva red se integrará con la infraestructura existente y en el futuro facilitará la incorporación de nuevos centros y el aumento de capacidad.
Además, acelerará la digitalización de los procesos internos de los centros: soporte para sistemas de listas de espera, salud, cuidados personales, menús, cocina o tramitación de solicitudes. Otro de los beneficios es la integración de dispositivos y sensores del internet de las cosas (IoT), base para una transformación digital que aumente la eficiencia y mejore la atención.
