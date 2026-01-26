El Gobierno crea en Asturias siete nuevas plazas de jueces, con un ahorro de 2,8 millones de euros, debido a la nueva organización judicial

El Gobierno creará siete plazas judiciales en el Principado de Asturias en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales. Se trata de una ampliación de plazas histórica, según el Gobierno. Es más, con este incremento se crearán, en un solo año, más plazas judiciales que en la última década, ya que en ese tiempo se crearon 6 en total. Según el Gobierno, "estamos ante un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía".

En total, el Gobierno creará 500 plazas en todo el país, un récord que es posible gracias, dice el Gobierno, a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo, que se pretende "más moderno y eficiente": elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de medio millón. Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

La planta judicial del Principado de Asturias se amplía un 4,4% en un año

De las 7 nuevas plazas, 5 serán para tribunales de instancia (TI) y 2 para las audiencias provinciales de Oviedo y Gijón. Se reforzarán los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón y Avilés. Estas siete nuevas plazas hubiesen tenido un coste de 3,5 millones con la anterior organización. Con la nueva organización se reduce el coste a 700.000 euros, lo que supone un ahorro 2,8 millones

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las CCAA y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad.

Además de las 500 anunciadas para 2026, sigue su tramitación parlamentaria el polémico Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%. Jueces y fiscales se oponen a esta ley al considerar que se rebaja la exigencia en la formación y se abre la puerta a una politización de la Justicia. El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.