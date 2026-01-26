Lo que les cuesta a los autónomos asturianos la burocracia: 210 millones de euros al año (y esta ingente cantidad de horas)

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias, ATA Asturias, ha denunciado la "insoportable carga burocrática" que soportan los 70.018 trabajadores por cuenta propia asturianos y cifra en 210 millones su coste anual. Según esta organización, un autónomo destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

ATA resalta que esa dedicación a tareas burocrática "no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo". Apunta que teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, esas 200 horas anuales representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo. "En términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Asturias más de 210 millones de euros al año y más de 14.003.000 horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos", señalaron fuentes de ATA, que añaden que en el total del territorio español supone un coste de 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos.

"Es una situación que venimos denunciando hace muchos años, que empeora cada vez más", señaló Patricia Oreña, presidenta de ATA Asturias.

En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración, según ATA. El 92% de los autónomos señala que las trabas burocráticas han subido en el último año, lo que no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación, según los resultados del Barómetro de ATA de cierre de 2025. De hecho, la reducción de la burocracia, pasando de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una anual, como principal ejemplo, es una de las tres medidas urgentes que han marcado los autónomos como prioritaria en ese barómetro.

La organización destaca que esa situación se agrava para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Para ellos, el aumento de la carga administrativa es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes.

Noticias relacionadas

"No sólo supone un coste en términos de tiempo, conciliación y de gestión de nuestros propios negocios, sino que además tiene un coste económico enorme que hay que detraer de los ingresos y de los beneficios de nuestros negocios, junto con el aumento de los impuestos que hace que mantener un negocio en Asturias sea cada vez más difícil, de ahí la constante pérdida de comercios, negocios de hostelería y de otros negocios que tenemos desde hace años”, apuntó Patricia Oreña, que añadió que "esta situación requiere una solución inmediata y que necesitamos que se ponga ya en práctica”.